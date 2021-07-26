***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 83.250 1.412.950 12,99 4,01İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.064.200 9,78 3,02Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 140.000 1.442.800 13,26 4,1Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 572.600 5,26 1,63Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 23.500 956.700 8,79 2,72Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 55.000 347.050 3,19 0,99DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 450.000 1.141.500 10,49 3,24Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 247.500 1.778.775 16,35 5,05Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 385.500 3,54 1,1Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.245.700 11,45 3,54Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 17.000 386.580 3,55 1,1SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 144.600 1,33 0,41DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.030.463,4 6,54 2,93Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.866.559,58 18,2 8,14Tahvil TRSDEVA42219 800.000 835.104,32 5,3 2,37Tahvil TRSDEVA42318 280.000 281.832,38 1,79 0,8Tahvil TRSMGTI62319 440.000 447.667,62 2,84 1,27Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.922,85 1,1 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.056.202,3 6,7 3Tahvil TRSPLDG12315 500.000 529.793,45 3,36 1,51Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.512.802,69 9,6 4,3Tahvil TRSTISB72712 200.000 210.180,54 1,33 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.466,72 1,94 0,87Tahvil TRSVSTL72227 450.000 462.679,7 2,94 1,31Tahvil TRSYDAT32212 500.000 519.746,15 3,3 1,48Tahvil TRSZORN62210 600.000 620.413,74 3,94 1,76Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 434.536,1 2,76 1,23Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 493.480,75 3,13 1,4ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 2.000.000 2.011.521,2 12,77 5,72Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.027.391,2 6,52 2,92Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 932.948,73 5,92 2,65GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300821 450 1.468,25 6.607.125 100 18,77GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 206.000 206.742,73 3,41 0,59Ters Repo TRT020823T11 837.115 2.007.287,67 33,1 5,7Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 529.326,95 8,73 1,5Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.134.800,76 18,71 3,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.503.035,91 24,78 4,27Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 683.817,2 11,27 1,94VIOP Nakit Teminat 2.446.407,52 2.446.407,52 100 6,95GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.143.087,13İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.143.087,13 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.834,23 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.834,23 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)182.925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar182.000 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)185.597,67 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-336.807,55 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-45.872,45 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-50.897,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-240.037,29 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.195.637,16Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7598İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.07.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951725BIST