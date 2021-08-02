***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.250 444.125 3,61 1,24
KOZAA 80.000 1.096.000 8,91 3,07
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 6.000 562.800 4,58 1,58
PETKM 130.000 737.100 6 2,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 75.000 588.750 4,79 1,65
EREGL 30.000 600.000 4,88 1,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 17.500 577.850 4,7 1,62
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
BIMAS 16.000 1.014.400 8,25 2,84
MGROS 596.750 4,85 1,67
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 25.000 384.500 3,13 1,08
TTKOM 105.000 684.600 5,57 1,92
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TSKB 300.000 375.000 3,05 1,05
ISCTR 150.000 790.500 6,43 2,21
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 37.500 534.750 4,35 1,5
KCHOL 40.000 822.400 6,69 2,3
DOHOL 170.000 445.400 3,62 1,25
Diğer Mali Kuruluşlar
GOZDE 75.000 414.000 3,37 1,16
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.243.000 10,11 3,48
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK 17.000 382.500 3,11 1,07
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 454.332,35 2,82 1,27
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.034.674 6,43 2,9
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.878.448,93 17,89 8,06
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 838.138,4 5,21 2,35
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.957,81 1,76 0,79
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.432,68 2,79 1,26
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.697,53 1,09 0,49
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.001.617,7 6,22 2,8
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.602,25 3,12 1,4
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.518.289,35 9,43 4,25
Tahvil TRSTISB72712 200.000 211.002,92 1,31 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.674,7 1,91 0,86
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.230,62 2,88 1,3
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 521.820,25 3,24 1,46
Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.161,32 3,87 1,74
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 436.310,85 2,71 1,22
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 495.373,35 3,08 1,39
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRD120723T18 1.900.000 1.932.037,8 12,01 5,41
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.031.671 6,41 2,89
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 936.683,28 5,82 2,62
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0821 372 96,2 357.864 100 1
Uzun Pozisyonlar F_AKBNK0821 670 53,5 358.450 6,76 1
Uzun Pozisyonlar F_XU0300821 325 152,1 4.943.250 93,24 13,84
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 361.000 361.569,69 6,91 1,01
Ters Repo TRT230222T13 381.135 1.001.574,79 19,15 2,8
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 541.958,38 10,36 1,52
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.138.768,04 21,77 3,19
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.502.797,53 28,73 4,21
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 683.898,18 13,08 1,91
VIOP Nakit Teminat 2.684.165,63 2.684.165,63 100 7,51
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.302.314,31
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.302.314,31 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
26.567,76 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
26.567,76 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.218.925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
1.218.000 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
175.069,58 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.999.450,25 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-1.625.500 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-58.809,12 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-45.743,62 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
0
d) Krediler
0
e) Diğer Borçlar
-269.397,51 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
35.723.427,08
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7862
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.07.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954074
BIST