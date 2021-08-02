***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 4.250 444.125 3,61 1,24KOZAA 80.000 1.096.000 8,91 3,07İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 6.000 562.800 4,58 1,58PETKM 130.000 737.100 6 2,06Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD 75.000 588.750 4,79 1,65EREGL 30.000 600.000 4,88 1,68Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 17.500 577.850 4,7 1,62Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretBIMAS 16.000 1.014.400 8,25 2,84MGROS 596.750 4,85 1,67Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 25.000 384.500 3,13 1,08TTKOM 105.000 684.600 5,57 1,92DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTSKB 300.000 375.000 3,05 1,05ISCTR 150.000 790.500 6,43 2,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 37.500 534.750 4,35 1,5KCHOL 40.000 822.400 6,69 2,3DOHOL 170.000 445.400 3,62 1,25Diğer Mali KuruluşlarGOZDE 75.000 414.000 3,37 1,16Aracı KurumlarOYYAT 50.000 1.243.000 10,11 3,48Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriMPARK 17.000 382.500 3,11 1,07SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 454.332,35 2,82 1,27Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.034.674 6,43 2,9Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.878.448,93 17,89 8,06Tahvil TRSDEVA42219 800.000 838.138,4 5,21 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.957,81 1,76 0,79Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.432,68 2,79 1,26Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.697,53 1,09 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.001.617,7 6,22 2,8Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.602,25 3,12 1,4Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.518.289,35 9,43 4,25Tahvil TRSTISB72712 200.000 211.002,92 1,31 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.674,7 1,91 0,86Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.230,62 2,88 1,3Tahvil TRSYDAT32212 500.000 521.820,25 3,24 1,46Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.161,32 3,87 1,74Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 436.310,85 2,71 1,22Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 495.373,35 3,08 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 1.900.000 1.932.037,8 12,01 5,41Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.031.671 6,41 2,89Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 936.683,28 5,82 2,62GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_SAHOL0821 372 96,2 357.864 100 1Uzun Pozisyonlar F_AKBNK0821 670 53,5 358.450 6,76 1Uzun Pozisyonlar F_XU0300821 325 152,1 4.943.250 93,24 13,84D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 361.000 361.569,69 6,91 1,01Ters Repo TRT230222T13 381.135 1.001.574,79 19,15 2,8Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 541.958,38 10,36 1,52Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.138.768,04 21,77 3,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.502.797,53 28,73 4,21Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 683.898,18 13,08 1,91VIOP Nakit Teminat 2.684.165,63 2.684.165,63 100 7,51GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.302.314,31İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.302.314,31 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER26.567,76 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar26.567,76 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.218.925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar1.218.000 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)175.069,58 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.999.450,25 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.625.500 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-58.809,12 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-45.743,62 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-269.397,51 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.723.427,08Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7862İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.07.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954074BIST