***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 85.500 1.705.950 13,53 4,72İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 402.400 3,19 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.337.700 10,61 3,7Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 20.000 416.000 3,3 1,15Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 577.500 4,58 1,6Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 81.500 2.258.350 17,92 6,25Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 130.000 1.083.800 8,6 2,99DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 300.000 1.015.500 8,06 2,81Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 372.500 2.179.500 17,29 6,03Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 433.500 3,44 1,2Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.196.000 9,49 3,31Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 456.054,3 2,92 1,26Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.038.901,7 6,66 2,87Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.890.387,5 18,53 7,99Tahvil TRSDEVA42219 800.000 803.208,88 5,15 2,22Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.086,85 1,82 0,79Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.209,26 2,89 1,25Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.390,77 1,12 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.005.506,1 6,45 2,78Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.857,45 3,23 1,39Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.523.805,87 9,77 4,21Tahvil TRSTISB72712 200.000 201.207,16 1,29 0,56Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.887,48 1,97 0,85Tahvil TRSVSTL72227 450.000 465.786,77 2,99 1,29Tahvil TRSYDAT32212 500.000 523.902,6 3,36 1,45Tahvil TRSZORN62210 600.000 438.092,85 2,81 1,21Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 497.273,25 3,19 1,38ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 1.400.000 1.430.967,72 9,17 3,96Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.035.968,7 6,64 2,86Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 940.432,86 6,03 2,6GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 50.000 50.077,47 1,01 0,14Ters Repo TRT171127T15 1.058.395 1.001.567,4 20,24 2,77Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 562.160,61 11,36 1,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.142.839,73 23,09 3,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.505.013,05 30,41 4,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 687.161,71 13,89 1,9VIOP Nakit Teminat 2.723.520 2.723.520 100 7,53GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.878.389,12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.878.389,12 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.833,84 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.833,84 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)719.725,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar718.800 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)167.769,46 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-626.724,68 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-336.500 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-14.959,49 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-59.023,29 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-216.241,9 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ36.159.993,42Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,808İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.08.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955941BIST