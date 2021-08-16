***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 85.500 1.650.350 13,34 4,52İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 591.900 4,78 1,62Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.381.000 11,16 3,79Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 20.000 394.800 3,19 1,08Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 579.250 4,68 1,59Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 57.500 2.116.070 17,1 5,81Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 80.000 764.150 6,18 2,1DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 300.000 1.009.500 8,16 2,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 372.500 2.269.250 18,34 6,22Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 416.250 3,36 1,14Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.201.000 9,71 3,29Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 457.785,15 3,12 1,25Tahvil TRSAIGY92113 1.043.146,7 7,11 2,86Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.902.375,58 19,79 7,96Tahvil TRSDEVA42219 800.000 806.196 5,5 2,21Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.222,67 1,94 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 452.998,17 3,09 1,24Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 176.086,77 1,2 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.009.413,5 6,88 2,77Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.271,9 3,45 1,39Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.457.793,61 9,94 4Tahvil TRSTISB72712 200.000 201.973,82 1,38 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.105,03 2,11 0,85Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.348,09 3,19 1,28Tahvil TRSYDAT32212 500.000 525.993,3 3,59 1,44Tahvil TRSZORN62210 600.000 628.693,02 4,29 1,72Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 439.882,15 3 1,21Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 499.180,4 3,4 1,37ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 500.000 512.882,1 3,5 1,41Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.040.284,3 7,09 2,85Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 944.197,38 6,44 2,59GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 551.000 551.862,73 8,53 1,51Ters Repo TRT050527T17 2.001.475 2.003.115,07 30,97 5,49Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 564.592,41 8,73 1,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.150.722,11 17,79 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.506.439,47 23,29 4,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 690.485,46 10,68 1,89VIOP Nakit Teminat 2.732.983,54 2.732.983,54 100 7,49GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.240.550,41İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.240.550,41 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER16.912,22 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar16.912,22 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)741.925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar741.000 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)167.769,46 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-688.190,5 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-384.000 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-28.197,87 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-59.023,29 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-216.969,34 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ36.478.967,27Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8239İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.08.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958190BIST