***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 86.500 1.932.550 13,92 5,24İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 583.800 4,2 1,58Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.368.400 9,86 3,71Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 40.000 745.600 5,37 2,02Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 573.650 4,13 1,56Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 42.500 873.800 6,29 2,37TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, 735.120 5,29 1,99Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 80.000 796.300 5,74 2,16DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 580.000 2.491.600 17,95 6,76Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 352.265 2.178.964 15,69 5,91Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 419.250 3,02 1,14Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.185.000 8,53 3,21Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 459.522,55 3,17 1,25Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.047.409 7,23 2,84Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.760.454,4 19,04 7,49Tahvil TRSDEVA42219 800.000 809.194,24 5,58 2,19Tahvil TRSDEVA42318 280.000 286.361,29 1,98 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 454.795,75 3,14 1,23Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 176.785,52 1,22 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.013.307,9 6,99 2,75Tahvil TRSPLDG12315 500.000 508.548,75 3,51 1,38Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.462.897,46 10,09 3,97Tahvil TRSTISB72712 200.000 202.743,4 1,4 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.327,41 2,14 0,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 468.914,67 3,23 1,27Tahvil TRSYDAT32212 500.000 528.092,3 3,64 1,43Tahvil TRSZORN62210 600.000 631.477,26 4,36 1,71Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 441.678,75 3,05 1,2Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 426.495,95 2,94 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 500.000 514.720,9 3,55 1,4Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.044.617,8 7,21 2,83Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 947.977,02 6,54 2,57GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 319.000 319.494,23 4,41 0,87Ters Repo TRT190826T19 3.050.415 3.004.684,93 41,43 8,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 578.108,31 7,97 1,57Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.156.934,04 15,95 3,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.506.292,54 20,77 4,09Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 687.038,61 9,47 1,86VIOP Nakit Teminat 2.742.423,34 2.742.423,34 100 7,44GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.375.332,31İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.375.332,31 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.394,49 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.394,49 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)445.275,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar444.350 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)167.769,46 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-2.143.278,53 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.824.400 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-41.582,8 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-59.023,29 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-218.272,44 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ36.865.493,41Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8433İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.08.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959935BIST