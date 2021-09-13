***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 27.500 1.066.250 9,28 2,86İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 583.800 5,08 1,57Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 136.000 1.405.900 12,24 3,77Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 110.000 1.440.300 12,54 3,86Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 563.500 4,91 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİNŞAAT VE BAYINDIRLIK 42.500 918.850 8 2,46TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 39.219 860.476,5 7,49 2,31Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 60.000 649.350 5,65 1,74DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 80.000 433.600 3,78 1,16Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 472.265 2.345.546,05 20,42 6,29Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.218.000 10,6 3,27Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 464.774,45 3,48 1,25Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.795.216,33 20,9 7,5Tahvil TRSDEVA42219 800.000 818.256,08 6,12 2,19Tahvil TRSDEVA42318 280.000 289.839,73 2,17 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 460.278,32 3,44 1,23Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 178.898,45 1,34 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.025.292,7 7,67 2,75Tahvil TRSPLDG12315 500.000 515.578,9 3,85 1,38Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.478.214,25 11,05 3,96Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.069,78 1,53 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.023,62 2,35 0,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 473.646,02 3,54 1,27Tahvil TRSYDAT32212 500.000 534.439,8 4 1,43Tahvil TRSZORN62210 600.000 602.246,16 4,5 1,62Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 447.112,7 3,34 1,2Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 427.731,85 3,2 1,15Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 431.843,1 3,23 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.000.789,1 7,48 2,68Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 911.284,83 6,81 2,44GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 882.000 883.388,24 8,96 2,37Ters Repo TRT080328T15 5.808.365 5.007.849,32 50,82 13,43Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 596.716,62 6,06 1,6Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.167.739,68 11,85 3,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.510.135,89 15,32 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 688.948,78 6,99 1,85VIOP Nakit Teminat 3.061.102,41 3.061.102,41 100 8,21GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.775.989,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ37.775.989,65 % 100 % 101,31B. HAZIR DEĞERLER18.690,57 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar18.690,57 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 100b) Diğer Alacaklar925,68 % 100 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)155.351,38 % 100 % 0,42D. BORÇLAR (-)-661.781,54 -% 100 -% 1,77a) Takasa Borçlar-355.910,96 -% 53,78 -% 0,95b) Yönetim Ücreti-23.238,16 -% 3,51 -% 0,06c) Ödenecek Vergi-55.990,02 -% 8,46 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-226.642,4 -% 34,25 -% 0,61NET VARLIK DEĞERİ37.289.175,74Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8645İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.09.2021 Tarihli Haftalık Rapohttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963389BIST