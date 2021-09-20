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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

20.09.2021 11:27



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 57.500 1.434.125 13,16 3,84
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 585.900 5,38 1,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 110.000 685.300 6,29 1,84
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 165.000 1.780.600 16,34 4,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 558.250 5,12 1,5
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 39.219 827.977,5 7,6 2,22
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 25.000 391.000 3,59 1,05
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 480.000 921.600 8,46 2,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 522.265 2.484.657,8 22,8 6,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 1.227.000 11,26 3,29
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 466.538,4 3,48 1,25
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.806.900,53 20,95 7,52
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.299,12 6,13 2,2
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 291.004,67 2,17 0,78
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 462.119,94 3,45 1,24
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 179.608,37 1,34 0,48
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.029.268,5 7,68 2,76
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 517.998,5 3,87 1,39
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.483.436,71 11,07 3,98
Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.851,18 1,54 0,55
Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.265,44 2,35 0,84
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 475.233,71 3,55 1,27
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 506.887,4 3,78 1,36
Tahvil TRSZORN62210 600.000 604.913,28 4,51 1,62
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 448.938,8 3,35 1,2
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 429.539,65 3,21 1,15
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 433.640,3 3,24 1,16
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.004.948 7,5 2,69
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 914.977,62 6,83 2,45
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0301021 375 5.760.000 100 15,44
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 950.000 951.487,47 8,71 2,55
Ters Repo TRT190826T19 6.305.810 6.009.369,86 55,03 16,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 591.242,4 5,41 1,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.172.698,79 10,74 3,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.509.869,29 13,83 4,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 685.464,47 6,28 1,84
VIOP Nakit Teminat 3.044.325,27 3.044.325,27 100 8,16
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.259.237,96


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.259.237,96 % 100 % 102,5
B. HAZIR DEĞERLER
20.195,26 % 100 % 0,05
a) Kasa

b) Bankalar
20.195,26 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
281.825,68 % 100 % 0,76
a) Takastan Alacaklar
280.900 % 99,67 % 0,75
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,33 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
155.693,58 % 100 % 0,42
D. BORÇLAR (-)
-1.402.477,95 -% 100 -% 3,76
a) Takasa Borçlar
-1.083.221,31 -% 77,24 -% 2,9
b) Yönetim Ücreti
-36.838,07 -% 2,63 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-55.990,02 -% 3,99 -% 0,15
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-226.428,55 -% 16,14 -% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ
37.314.474,53
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8657


İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor

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17.09.2021 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964487


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KRGYO 6,00 18.107.032 % 9,89  
BALAT 10,39 1.351.169 % 9,83  
SODSN 24,64 445.940 % 9,51  
UZERB 30,40 136.136 % 8,49  
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Riyal 2,2959 2,3074 % -0,35  
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13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 2,60  
Altın Gr. 490 490 -1,14  
Cumhuriyet 3.245 3.294 -2,00  
Tam 3.231 3.313 -0,94  
Yarım 1.562 1.602 -0,46  
Çeyrek 783 801 -0,22  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,28  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,06  
B. Petrol 74,73 74,73 0,81  
Seans Raporu 13:01
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