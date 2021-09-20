***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 57.500 1.434.125 13,16 3,84İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 585.900 5,38 1,57Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 110.000 685.300 6,29 1,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 165.000 1.780.600 16,34 4,77Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 558.250 5,12 1,5Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 39.219 827.977,5 7,6 2,22Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 25.000 391.000 3,59 1,05DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 480.000 921.600 8,46 2,47Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 522.265 2.484.657,8 22,8 6,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.227.000 11,26 3,29Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 466.538,4 3,48 1,25Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.806.900,53 20,95 7,52Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.299,12 6,13 2,2Tahvil TRSDEVA42318 280.000 291.004,67 2,17 0,78Tahvil TRSMGTI62319 440.000 462.119,94 3,45 1,24Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 179.608,37 1,34 0,48Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.029.268,5 7,68 2,76Tahvil TRSPLDG12315 500.000 517.998,5 3,87 1,39Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.483.436,71 11,07 3,98Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.851,18 1,54 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.265,44 2,35 0,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 475.233,71 3,55 1,27Tahvil TRSYDAT32212 500.000 506.887,4 3,78 1,36Tahvil TRSZORN62210 600.000 604.913,28 4,51 1,62Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 448.938,8 3,35 1,2Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 429.539,65 3,21 1,15Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 433.640,3 3,24 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.004.948 7,5 2,69Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 914.977,62 6,83 2,45GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0301021 375 5.760.000 100 15,44GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 950.000 951.487,47 8,71 2,55Ters Repo TRT190826T19 6.305.810 6.009.369,86 55,03 16,1Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 591.242,4 5,41 1,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.172.698,79 10,74 3,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.509.869,29 13,83 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 685.464,47 6,28 1,84VIOP Nakit Teminat 3.044.325,27 3.044.325,27 100 8,16GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.259.237,96İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.259.237,96 % 100 % 102,5B. HAZIR DEĞERLER20.195,26 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar20.195,26 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)281.825,68 % 100 % 0,76a) Takastan Alacaklar280.900 % 99,67 % 0,75b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,33 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)155.693,58 % 100 % 0,42D. BORÇLAR (-)-1.402.477,95 -% 100 -% 3,76a) Takasa Borçlar-1.083.221,31 -% 77,24 -% 2,9b) Yönetim Ücreti-36.838,07 -% 2,63 -% 0,1c) Ödenecek Vergi-55.990,02 -% 3,99 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-226.428,55 -% 16,14 -% 0,61NET VARLIK DEĞERİ37.314.474,53Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8657İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.09.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964487BIST