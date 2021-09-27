***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 7.500 699.750 5,52 1,9KOZAA 60.000 843.000 6,65 2,28İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 30.000 570.900 4,5 1,55Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 110.000 688.600 5,43 1,87Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD 110.000 687.500 5,42 1,86EREGL 65.000 1.095.900 8,64 2,97Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 17.500 557.550 4,4 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 48.000 638.400 5,04 1,73MGROS 15.219 489.443,04 3,86 1,33BIMAS 5.700 369.930 2,92 1Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 25.000 385.000 3,04 1,04DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTSKB 600.000 708.000 5,58 1,92ISCTR 80.000 404.000 3,19 1,09Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 37.500 516.750 4,08 1,4SAHOL 40.000 376.400 2,97 1,02KCHOL 35.000 757.400 5,97 2,05DOHOL 449.765 1.133.407,8 8,94 3,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 50.000 1.165.000 9,19 3,16ISMEN 44.067 590.497,8 4,66 1,6Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 468.303,35 3,4 1,27Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.819.202,93 20,44 7,64Tahvil TRSDEVA42219 800.000 823.754,64 5,97 2,23Tahvil TRSDEVA42318 280.000 292.270,92 2,12 0,79Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.675,75 3,19 1,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.696,63 1,24 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.033.219 7,49 2,8Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.735,85 3,78 1,41Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.488.662,95 10,79 4,03Tahvil TRSTISB72712 200.000 206.635,52 1,5 0,56Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.652,02 2,18 0,81Tahvil TRSVSTL72227 450.000 476.826,75 3,46 1,29Tahvil TRSYDAT32212 500.000 508.909,2 3,69 1,38Tahvil TRSZORN62210 600.000 607.592,22 4,41 1,65Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 450.781,6 3,27 1,22Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 431.286,35 3,13 1,17Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 435.459,2 3,16 1,18ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131130T14 500.000 387.888,75 2,81 1,05Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.010.331,8 7,33 2,74Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 918.800,37 6,66 2,49GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0301021 250 3.726.250 100 10,1GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 655.000 655.982,5 8,6 1,78Ters Repo TRT140126T11 1.509.215 3.004.539,45 39,39 8,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 585.580,59 7,68 1,59Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.174.839,04 15,4 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.509.703,88 19,79 4,09Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 696.548,64 9,13 1,89VIOP Nakit Teminat 2.948.091,79 2.948.091,79 100 7,99GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.045.400,31İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ37.045.400,31 % 100 % 100,37B. HAZIR DEĞERLER32.539,51 % 100 % 0,09a) Kasab) Bankalar32.539,51 % 100 % 0,09c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar925,68 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)155.693,58 % 100 % 0,42D. BORÇLAR (-)-325.399,36 -% 100 -% 0,88a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-50.302,01 -% 15,46 -% 0,14c) Ödenecek Vergi-55.990,02 -% 17,2 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-219.107,33 -% 0,6733 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ36.909.159,72Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8455İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.09.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965295BIST