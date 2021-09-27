***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.09.2021 10:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.500 699.750 5,52 1,9
KOZAA 60.000 843.000 6,65 2,28
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 30.000 570.900 4,5 1,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 110.000 688.600 5,43 1,87
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 110.000 687.500 5,42 1,86
EREGL 65.000 1.095.900 8,64 2,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 17.500 557.550 4,4 1,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
GENIL 48.000 638.400 5,04 1,73
MGROS 15.219 489.443,04 3,86 1,33
BIMAS 5.700 369.930 2,92 1
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 25.000 385.000 3,04 1,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TSKB 600.000 708.000 5,58 1,92
ISCTR 80.000 404.000 3,19 1,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 37.500 516.750 4,08 1,4
SAHOL 40.000 376.400 2,97 1,02
KCHOL 35.000 757.400 5,97 2,05
DOHOL 449.765 1.133.407,8 8,94 3,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.165.000 9,19 3,16
ISMEN 44.067 590.497,8 4,66 1,6
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 468.303,35 3,4 1,27
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.819.202,93 20,44 7,64
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 823.754,64 5,97 2,23
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 292.270,92 2,12 0,79
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.675,75 3,19 1,19
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.696,63 1,24 0,46
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.033.219 7,49 2,8
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.735,85 3,78 1,41
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.488.662,95 10,79 4,03
Tahvil TRSTISB72712 200.000 206.635,52 1,5 0,56
Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.652,02 2,18 0,81
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 476.826,75 3,46 1,29
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 508.909,2 3,69 1,38
Tahvil TRSZORN62210 600.000 607.592,22 4,41 1,65
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 450.781,6 3,27 1,22
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 431.286,35 3,13 1,17
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 435.459,2 3,16 1,18
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131130T14 500.000 387.888,75 2,81 1,05
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.010.331,8 7,33 2,74
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 918.800,37 6,66 2,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0301021 250 3.726.250 100 10,1
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 655.000 655.982,5 8,6 1,78
Ters Repo TRT140126T11 1.509.215 3.004.539,45 39,39 8,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 585.580,59 7,68 1,59
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.174.839,04 15,4 3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.509.703,88 19,79 4,09
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 696.548,64 9,13 1,89
VIOP Nakit Teminat 2.948.091,79 2.948.091,79 100 7,99
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.045.400,31
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.045.400,31 % 100 % 100,37
B. HAZIR DEĞERLER
32.539,51 % 100 % 0,09
a) Kasa
0
b) Bankalar
32.539,51 % 100 % 0,09
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
155.693,58 % 100 % 0,42
D. BORÇLAR (-)
-325.399,36 -% 100 -% 0,88
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-50.302,01 -% 15,46 -% 0,14
c) Ödenecek Vergi
-55.990,02 -% 17,2 -% 0,15
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-219.107,33 -% 0,6733 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
36.909.159,72
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8455
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
24.09.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965295
BIST