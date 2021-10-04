***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 67.500 1.586.625 13,25 4,26İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 571.800 4,78 1,54Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 175.000 1.795.250 14,99 4,83Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 7.500 244.950 2,05 0,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 72.919 1.761.722,3 14,71 4,74Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 25.000 377.250 3,15 1,01DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 780.000 1.662.800 13,89 4,47Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 527.265 2.044.730,45 17,08 5,5Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 99.067 1.928.423,16 16,11 5,18Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 470.081,05 3,4 1,26Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.830.908,85 20,45 7,61Tahvil TRSDEVA42219 800.000 826.838,96 5,97 2,22Tahvil TRSDEVA42318 280.000 293.430,59 2,12 0,79Tahvil TRSMGTI62319 440.000 442.322,45 3,19 1,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.396,11 1,24 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.037.013,4 7,49 2,79Tahvil TRSPLDG12315 500.000 523.071,3 3,78 1,41Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.493.864,97 10,79 4,02Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.422,88 1,5 0,56Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.791,51 2,18 0,81Tahvil TRSVSTL72227 450.000 478.425,11 3,46 1,29Tahvil TRSYDAT32212 500.000 510.939,1 3,69 1,37Tahvil TRSZORN62210 600.000 610.283,04 4,41 1,64Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 452.622,35 3,27 1,22Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 433.040,2 3,13 1,16Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 437.271,05 3,16 1,18ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131130T14 500.000 387.440,95 2,8 1,04Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.014.581,6 7,33 2,73Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 922.519,98 6,66 2,48GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0301021 125 1.884.062,5 100 5,06GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 983.000 984.478,54 14,11 2,65Ters Repo TRT110226T13 2.589.230 2.003.000 28,7 5,38Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 589.305,71 8,45 1,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.182.251,6 16,94 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.509.562,8 21,63 4,06Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 709.514,46 10,17 1,91VIOP Nakit Teminat 3.021.495,96 3.021.495,96 100 8,12GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.818.425,42İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.818.425,42 % 100 % 96,27B. HAZIR DEĞERLER28.819,38 % 100 % 0,08a) Kasab) Bankalar28.819,38 % 100 % 0,08c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.576.429,8 % 100 % 4,24a) Takastan Alacaklar1.575.504,12 % 99,94 % 4,23b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,06 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)142.719,22 % 100 % 0,38D. BORÇLAR (-)-361.306,59 -% 100 -% 0,97a) Takasa Borçlar-66.050 -% 18,28 -% 0,18b) Yönetim Ücreti-5.804,63 -% 1,61 -% 0,02c) Ödenecek Vergi-54.179,8 -% 15 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-235.272,16 -% 65,12 -% 0,63NET VARLIK DEĞERİ37.208.087,23Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8603İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.10.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966360BIST