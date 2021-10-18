***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 69.500 1.845.600 14,02 4,89İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 580.200 4,41 1,54Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 165.000 1.852.950 14,07 4,91Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 77.219 1.937.410,32 14,72 5,13Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 50.000 765.000 5,81 2,03DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 980.000 2.115.200 16,07 5,61Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 525.000 1.892.250 14,37 5,02Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 99.067 2.176.273,88 16,53 5,77Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 473.656,65 3,41 TRSAKFHK2111 2.750.000 2.854.467,28 20,55 7,57Tahvil TRSDEVA42219 800.000 833.042,48 6 2,21Tahvil TRSDEVA42318 280.000 280.661,53 2,02 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.636,84 3,21 1,18Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.199,67 1,25 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.044.684,8 7,52 2,77Tahvil TRSPLDG12315 500.000 527.355,85 3,8 1,4Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.501.951,04 10,81 3,98Tahvil TRSTISB72712 200.000 209.006,58 1,5 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.083,45 2,19 0,81Tahvil TRSVSTL72227 450.000 458.430,48 3,3 1,22Tahvil TRSYDAT32212 500.000 515.023,15 3,71 1,37Tahvil TRSZORN62210 600.000 615.700,38 4,43 1,63Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 456.326,45 3,28 1,21Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 436.569,25 3,14 1,16Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 440.917,4 3,17 1,17ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131130T14 500.000 368.459,65 2,65 0,98Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.022.917,2 7,36 2,71Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 930.004,56 6,69 2,47GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0301021 125 1.520 1.924.027,94 100 5,04GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 438.000 438.658,8 5,17 1,16Ters Repo TRT110827T16 5.693.625 4.005.917,81 47,19 10,62Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 610.042,09 7,19 1,62Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.189.820,77 14,02 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.513.618,26 17,83 4,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 730.152,81 8,6 1,94VIOP Nakit Teminat 3.057.490,19 3.057.490,19 100 8,1GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.602.679,6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.602.679,6 % 100 % 102,33B. HAZIR DEĞERLER22.939,95 % 100 % 0,06a) Kasab) Bankalar22.939,95 % 100 % 0,06c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)70.225,68 % 100 % 0,19a) Takastan Alacaklar69.300 % 98,68184972 % 0,18369581b) Diğer Alacaklar925,68 % 1,31815028 % 0,00245373Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.919,22 % 100 % 0,37353926D. BORÇLAR (-)-1.111.353,94 -% 100 -% 2,94590284a) Takasa Borçlar-786.900 -% 70,80552574 -% 2,08586199b) Yönetim Ücreti-33.164,48 -% 2,98415103 -% 0,08791019c) Ödenecek Vergi-55.989,8 -% 5,03798097 -% 0,14841402ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-235.299,66 -% 21,17234227 -% 0,62371663NET VARLIK DEĞERİ37.725.410,51Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,8863İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.10.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971174BIST