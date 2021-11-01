***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.11.2021 10:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 6.000 643.800 7,49 1,68
KOZAA 45.000 758.250 8,82 1,98
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 30.000 605.400 7,05 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 10.000 196.900 2,29 0,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
GENIL 48.000 609.600 7,09 1,59
MGROS 9.000 316.800 3,69 0,83
BIMAS 15.000 932.250 10,85 2,43
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 65.000 993.850 11,57 2,59
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TSKB 500.000 645.000 7,51 1,68
ISCTR 50.000 281.500 3,28 0,73
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 10.000 151.300 1,76 0,39
DOHOL 2,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.461.000 17 3,81
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 477.259,4 3,43 1,25
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.878.221,5 20,68 7,51
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 839.292,48 6,03 2,19
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.567,15 2,03 0,74
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.789,75 3,22 1,17
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.533,25 1,25 0,46
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.002.834,1 7,2 2,62
Tahvil TRSPLDG12315
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.512.551,12 10,87 3,95
Tahvil TRSTISB72712 200.000 210.602,38 1,51 0,55
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.392,76 2,2 0,8
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.491,7 3,32 1,2
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 519.139,85 3,73 1,35
Tahvil TRSZORN62210 600.000 621.165,9 4,46 1,62
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 TRFZORN52218 500.000 444.594,15 3,19 1,16
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131130T14 500.000 369.648,25 2,66 0,96
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.031.708,4 7,41 2,69
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 937.549,8 6,74 2,45
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_XU0301221 350 166,05 5.811.750 100 15,16
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 716.000 717.302,53 5,19 1,87
Ters Repo TRT020926T17 4.306.750 4.007.342,47 28,97 10,46
Ters Repo TRT070727T13 2.768.820 5.009.178,08 36,22 13,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 629.707,04 4,55 1,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.200.835,21 8,68 3,13
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.513.522,91 10,94 3,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 753.492,79 5,45 1,97
VIOP Nakit Teminat 2.244.663,11 2.244.663,11 100 5,86
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.589.657,71
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.589.657,71 % 100 % 100,69
B. HAZIR DEĞERLER
25.413,1 % 100 % 0,066
a) Kasa
0
b) Bankalar
25.413,1 % 100 % 0,066
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
296.812 % 100 % 0,77
a) Takastan Alacaklar
270.420,24 % 91,10825708 % 0,71
b) Diğer Alacaklar
26.391,76 % 8,89174292 % 0,06885862
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
131.141,14 % 100 % 0,34215973
D. BORÇLAR (-)
-715.562,57 -% 100 -% 1,86697095
a) Takasa Borçlar
-378.650 -% 52,91640674 -% 0,98793394
b) Yönetim Ücreti
-61.014,25 -% 8,52675259 -% 0,15919199
c) Ödenecek Vergi
-46.759,03 -% 6,53458299 -% 0,12199877
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-229.139,29 -% 32,02225768 -% 0,59784625
NET VARLIK DEĞERİ
38.327.461,38
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9164
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
28.10.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973356
BIST