***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 6.000 643.800 7,49 1,68KOZAA 45.000 758.250 8,82 1,98İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 30.000 605.400 7,05 1,58Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 10.000 196.900 2,29 0,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 48.000 609.600 7,09 1,59MGROS 9.000 316.800 3,69 0,83BIMAS 15.000 932.250 10,85 2,43Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 65.000 993.850 11,57 2,59DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTSKB 500.000 645.000 7,51 1,68ISCTR 50.000 281.500 3,28 0,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 10.000 151.300 1,76 0,39DOHOL 2,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 50.000 1.461.000 17 3,81Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 477.259,4 3,43 1,25Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.878.221,5 20,68 7,51Tahvil TRSDEVA42219 800.000 839.292,48 6,03 2,19Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.567,15 2,03 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.789,75 3,22 1,17Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.533,25 1,25 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.002.834,1 7,2 2,62Tahvil TRSPLDG12315Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.512.551,12 10,87 3,95Tahvil TRSTISB72712 200.000 210.602,38 1,51 0,55Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.392,76 2,2 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.491,7 3,32 1,2Tahvil TRSYDAT32212 500.000 519.139,85 3,73 1,35Tahvil TRSZORN62210 600.000 621.165,9 4,46 1,62Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 TRFZORN52218 500.000 444.594,15 3,19 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT131130T14 500.000 369.648,25 2,66 0,96Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.031.708,4 7,41 2,69Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 937.549,8 6,74 2,45GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0301221 350 166,05 5.811.750 100 15,16GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 716.000 717.302,53 5,19 1,87Ters Repo TRT020926T17 4.306.750 4.007.342,47 28,97 10,46Ters Repo TRT070727T13 2.768.820 5.009.178,08 36,22 13,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 629.707,04 4,55 1,64Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.200.835,21 8,68 3,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.513.522,91 10,94 3,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 753.492,79 5,45 1,97VIOP Nakit Teminat 2.244.663,11 2.244.663,11 100 5,86GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.589.657,71İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.589.657,71 % 100 % 100,69B. HAZIR DEĞERLER25.413,1 % 100 % 0,066a) Kasab) Bankalar25.413,1 % 100 % 0,066c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)296.812 % 100 % 0,77a) Takastan Alacaklar270.420,24 % 91,10825708 % 0,71b) Diğer Alacaklar26.391,76 % 8,89174292 % 0,06885862Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)131.141,14 % 100 % 0,34215973D. BORÇLAR (-)-715.562,57 -% 100 -% 1,86697095a) Takasa Borçlar-378.650 -% 52,91640674 -% 0,98793394b) Yönetim Ücreti-61.014,25 -% 8,52675259 -% 0,15919199c) Ödenecek Vergi-46.759,03 -% 6,53458299 -% 0,12199877ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-229.139,29 -% 32,02225768 -% 0,59784625NET VARLIK DEĞERİ38.327.461,38Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,9164İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.10.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973356BIST