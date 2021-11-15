***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 48.000 1.129.350 20,3 2,94İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 578.700 10,4 1,51Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 10.000 195.700 3,52 0,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 61.000 1.485.200 26,7 3,87Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 5.000 86.300 1,55 0,22DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 30.000 190.800 3,43 0,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 150.000 421.500 7,58 1,1Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.476.000 26,53 3,85Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 480.889,6 3,55 1,25Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.902.173,45 21,44 7,56Tahvil TRSDEVA42219 800.000 805.918,48 5,95 2,1Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.458,38 2,1 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.849,38 3,34 1,18Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.877,1 1,3 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.009.356,5 7,46 2,63Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.784,05 3,72 1,31Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.453.228,86 10,74 3,79Tahvil TRSTISB72712 200.000 203.056,98 1,5 0,53Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.719,65 2,28 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.573,3 3,43 1,21Tahvil TRSYDAT32212 500.000 523.289,5 3,87 1,36Tahvil TRSZORN62210 600.000 626.679,9 4,63 1,63Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 463.825,75 3,43 1,21Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 443.713,9 3,28 1,16Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 448.301,55 3,31 1,17ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.040.142,1 7,68 2,71Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 945.156,33 6,98 2,46GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0301221 350 1.806 6.321.000 100 16,47GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 50.000 50.068,42 0,29 0,13Ters Repo TRT290125T15 10.106.550 13.016.828,77 75,49 33,91Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 639.319,02 3,71 1,67Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.214.616,31 7,04 3,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.517.926,7 8,8 3,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 803.317,37 4,66 2,09VIOP Nakit Teminat 1.759.243,34 1.759.243,34 100 4,58GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.099.864,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.099.864,69 % 100 % 99,26B. HAZIR DEĞERLER19.508,22 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar19.508,22 % 100 % 0,0508257c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)439.625,68 % 100 % 1,14537778a) Takastan Alacaklar438.700 % 99,78943905 % 1,14296606b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,21056095 % 0,00241172Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)128.501,14 % 100 % 0,33479016D. BORÇLAR (-)-304.907,58 -% 100 -% 0,79439028a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-27.940,01 -% 9,16343569 -% 0,07279344c) Ödenecek Vergi-55.981,42 -% 18,36012735 -% 0,14585107ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-220.986,15 -% 72,47643696 -% 0,57574577NET VARLIK DEĞERİ38.382.592,15Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,9191İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.11.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977664BIST