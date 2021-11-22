***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 48.000 1.203.000 21,42 3,12İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 583.200 10,39 1,51Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 61.000 1.493.670 26,6 3,88Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 95.000 850.150 15,14 2,21Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.485.000 26,45 3,86Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 482.715,05 4,52 1,25Tahvil TRSDEVA42219 800.000 808.915,2 7,58 2,1Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.384,62 2,67 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 453.343,48 4,25 1,18Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 176.552,91 1,65 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.012.539,2 9,48 2,63Tahvil TRSPLDG12315 500.000 507.763,7 4,76 1,32Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.457.453,29 13,65 3,78Tahvil TRSTISB72712 200.000 203.883,5 1,91 0,53Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.889,68 2,9 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 466.121,84 4,37 1,21Tahvil TRSYDAT32212 500.000 525.376,7 4,92 1,36Tahvil TRSZORN62210 600.000 629.455,2 5,9 1,63Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 468.260,8 4,39 1,22Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 445.518,25 4,17 1,16Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 450.166,85 4,22 1,17ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.044.384,7 9,78 2,71Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 948.982,68 8,89 2,46GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 336.000 336.444,52 1,63 0,87Ters Repo TRT290125T15 12.396.910 16.018.410,96 77,77 41,59Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 649.791,24 3,15 1,69Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.214.981,72 5,9 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.517.816,76 7,37 3,94Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 858.639,38 4,17 2,23VIOP Nakit Teminat 1.551.955,82 1.551.955,82 100 4,03GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.439.768,04İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ38.439.768,04 % 100 % 90,81B. HAZIR DEĞERLER20.503,32 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar20.503,32 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)883.025,68 % 100 % 2,29a) Takastan Alacaklar882.100 % 99,9 % 2,29b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)128.158,94 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-957.685,91 -% 100 -% 2,49a) Takasa Borçlar-636.950 -% 66,51 -% 1,65b) Yönetim Ücreti-41.901,26 -% 4,38 -% 0,11c) Ödenecek Vergi-56.548,42 -% 5,9 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-222.286,23 -% 23,21076542 -% 0,5771604NET VARLIK DEĞERİ38.513.770,07Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,9257İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.11.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978922BIST