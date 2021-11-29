***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 30.000 592.800 9,31 1,53Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 48.000 693.120 10,88 1,78BIMAS 13.000 898.300 14,1 2,31Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıISCTR 30.000 201.000 3,16 0,52GARAN 152.500 1.744.600 27,39 4,49Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDOHOL 225.000 684.000 10,74 1,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 50.000 1.555.000 24,42 4Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 484.547,45 4,53 1,25Tahvil TRSDEVA42219 800.000 811.923,04 7,6 2,09Tahvil TRSDEVA42318 280.000 286.305,8 2,68 0,74Tahvil TRSMGTI62319 440.000 454.824,35 4,26 1,17Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.231,29 1,66 0,46Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.015.691,1 9,5 2,62Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.443,05 4,78 1,31Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.461.698,46 13,68 3,76Tahvil TRSTISB72712 200.000 211.231,78 1,98 0,54Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.064,18 2,91 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.675,51 4,38 1,2Tahvil TRSYDAT32212 500.000 527.472,25 4,94 1,36Tahvil TRSZORN62210 600.000 632.242,8 5,92 1,63Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 475.384,05 4,45 1,22Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 447.329,95 4,19 1,15Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 452.039,85 4,23 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.048.644,7 9,81 2,7Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 912.135,69 8,53 2,35GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 495.000 495.626,55 2,53 1,28Ters Repo TRT200923T18 16.706.230 16.019.936,44 81,63 41,25Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 658.956,27 3,36 1,7Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.517.654,26 7,73 3,91Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 933.425,46 4,76 2,4VIOP Nakit Teminat 3.556.197,95 3.556.197,95 100 5,86GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 40.238.502,22İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.238.502,22 % 100 % 103,6B. HAZIR DEĞERLER20.953,88 % 100 % 0,06a) Kasab) Bankalar20.953,88 % 100 % 0,06c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)128.158,94 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-1.547.107,47 -% 100 -% 3,98a) Takasa Borçlar-1.258.425 -% 81,34 -% 3,24b) Yönetim Ücreti-56.004,26 -% 3,62 -% 0,14c) Ödenecek Vergi-9.788,46 -% 0,63 -% 0,03ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-222.889,75 -% 14,41 -% 0,57NET VARLIK DEĞERİ38.840.507,57Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,942İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.11.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979984BIST