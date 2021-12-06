***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 30.000 638.400 8,28 1,63Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 66.000 1.923.000 24,94 4,9Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 212.500 2.477.750 32,14 6,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 250.000 835.000 10,83 2,13Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.835.000 23,8 4,68Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 486.386,75 4,18 1,24Tahvil TRSDEVA42219 800.000 814.942,08 7 2,08Tahvil TRSDEVA42318 280.000 287.291,45 2,47 0,73Tahvil TRSMGTI62319 440.000 456.381,46 3,92 1,16Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.912,31 1,53 0,45Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.018.998,6 8,75 2,6Tahvil TRSPLDG12315 500.000 512.543,9 4,4 1,31Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.466.310,18 12,59 3,74Tahvil TRSTISB72712 200.000 213.679,1 1,83 0,54Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.243,12 2,68 0,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 469.234,35 4,03 1,2Tahvil TRSYDAT32212 500.000 529.576,2 4,55 1,35Tahvil TRSZORN62210 600.000 597.550,8 5,13 1,52Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK32210 1.000.000 959.990,5 8,24 2,45Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 470.648,35 4,04 1,2Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 449.149 3,86 1,14Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 453.920,7 3,9 1,16ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.052.922 9,04 2,68Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 915.388,92 7,86 2,33GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0301221 100 2.072,75 2.072.750 100 5,28GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 505.000 505.684,86 3,02 1,29Ters Repo TRT190826T19 13.881.670 13.017.533,97 77,75 33,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 667.965,82 3,99 1,7Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.516.955,65 9,06 3,87Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 1.034.016,22 6,18 2,63VIOP Nakit Teminat 3.514.341,2 3.514.341,2 100 8,95GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 39.610.717,5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.610.717,5 % 100 % 100,93B. HAZIR DEĞERLER26.921,15 % 100 % 0,069a) Kasab) Bankalar26.921,15 % 100 % 0,069c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)167.425,68 % 100 % 0,43a) Takastan Alacaklar166.500 % 99,45 % 0,42b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,55 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)118.187,63 % 100 % 0,3D. BORÇLAR (-)-677.096,87 -% 100 -% 1,73a) Takasa Borçlar-351.850 -% 51,96 -% 0,9b) Yönetim Ücreti-10.184,39 -% 1,5 -% 0,03c) Ödenecek Vergi-60.186,7 -% 8,89 -% 0,15ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-254.875,78 -% 37,64 -% 0,65NET VARLIK DEĞERİ39.246.155,09Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,9623İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.12.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981090BIST