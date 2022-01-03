***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 4.000 462.800 2,53 1,17İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 31.100 542.073 2,97 1,37Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 3.000 463.200 2,54 1,17PETKM 75.000 585.000 3,2 1,48Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 12.500 352.000 1,93 0,89Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 8.000 605.600 3,32 1,53FROTO 1.100 261.910 1,43 0,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretGENIL 48.000 736.800 4,04 1,86BIMAS 19.000 1.164.700 6,38 2,94Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 150.000 507.000 2,78 1,28TSKB 850.000 1.224.000 6,7 3,09ISCTR 160.000 1.150.400 6,3 2,91GARAN 295.000 3.324.650 18,21 8,4Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 9.000 182.160 1 0,46SISE 51.700 691.746 3,79 1,75SAHOL 30.000 396.900 2,17 1KCHOL 52.000 1.475.760 8,08 3,73DOHOL 525.000 1.443.750 7,91 3,65Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 50.000 2.260.000 12,38 5,71Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıEKGYO 200.000 428.000 2,34 1,08Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFDFKT12219 500.000 493.812,25 4,04 1,25Tahvil TRSDEVA42219 800.000 825.709,12 6,75 2,09Tahvil TRSDEVA42318 280.000