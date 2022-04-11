***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
11.04.2022 10:18
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000 141.300 0,48 0,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 419.750 1,41 0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.316.000 4,44 2,95
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 299.000 3.941.550 13,29 8,83
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 63.000 677.250 2,28 1,52
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 438.650 1,48 0,98
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 706.400 2,38 1,58
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.765.000 11.197.300 37,74 25,09
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 22.902 462.620,4 1,56 1,04
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 266.600 6.224.120 20,98 13,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 59.832 2.737.912,32 9,2