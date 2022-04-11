***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 5.000 141.300 0,48 0,32İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 419.750 1,41 0,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.316.000 4,44 2,95Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 299.000 3.941.550 13,29 8,83Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 63.000 677.250 2,28 1,52Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 438.650 1,48 0,98Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 706.400 2,38 1,58HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.765.000 11.197.300 37,74 25,09Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 22.902 462.620,4 1,56 1,04Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 266.600 6.224.120 20,98 13,95Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 59.832 2.737.912,32 9,2