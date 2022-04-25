***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 12.200 1.344.060 4,53 2,9İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 259.200 0,87 0,56Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.512.000 5,09 3,26Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 289.000 3.894.500 13,12 8,4Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 63.000 669.690 2,26 1,44Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 440.510 1,48 0,95Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 794.800 2,68 1,71HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 905.000 6.949.900 23,42 14,99Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 40.000 863.200 2,91 1,86Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 766.600 8.332.626 28,07 17,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.125.000 10,53 6,74Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 55.400 1.495.800 5,04 3,23DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42219 800.000 842.044,72 13,3 1,82Tahvil TRSDEVA42318 280.000 281.448,1 4,45 0,61Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.761,05 7,04 0,96Tahvil TRSORFNK2219 670.000 695.271,93 10,98 1,5Tahvil TRSPLDG12315 500.000 523.566,2 8,27 1,13Tahvil TRSTISB72712 200.000 233.263,18 3,68 0,5Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.599,48 4,86 0,66Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.241,45 7,29 0,99Tahvil TRSZORN62210 600.000 619.310,82 9,78 1,34Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 487.493,05 7,7 1,05Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 493.048,95 7,79 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 940.392,45 14,86 2,03GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0422 1.350 9,19 1.240.650 5,38 2,68Kısa Pozisyonlar F_ASELS0422 404 27,03 1.092.012 4,73 2,36Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 150 27,66 414.900 1,8 0,89Kısa Pozisyonlar F_DOHOL0422 5.000 3,75 1.875.000 8,13 4,04Kısa Pozisyonlar F_GARAN0422 400 14,19 567.600 2,46 1,22Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0422 950 10,56 1.003.200 4,35 2,16Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 50 10,79 53.950 0,23 0,12Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0422 50 30,91 154.550 0,67 0,33Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0422 72 166,42 1.198.224 5,19 2,58Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0422 630 10,92 687.960 2,98 1,48Kısa Pozisyonlar F_PETKM0422 2.850 10,14 2.889.900 12,53 6,23Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0422 810 20,21 1.637.010 7,1 3,53Kısa Pozisyonlar F_SISE0422 1.250 17,89 2.236.250 9,69 4,82Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0422 606 43,36 2.627.616 11,39 5,67Kısa Pozisyonlar F_THYAO0422 200 39,78 795.600 3,45 1,72Kısa Pozisyonlar F_TSKB0422 3.000 1,97 591.000 2,56 1,27Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0422 40 254,95 1.019.800 4,42 2,2Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,74 474.000 2,05 1,02Kısa Pozisyonlar F_VESTL0422 155 28,6 443.300 1,92 0,96Kısa Pozisyonlar F_XU0300422 75 2.758,75 2.069.062,5 8,97 4,46GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 930.000 931.215,37 11,28 2,01Ters Repo TRT150622T19 3.190.965 3.003.459,45 36,39 6,48Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 641.403,68 7,77 1,38Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 893.827,98 10,83 1,93Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 763.173,78 9,25 1,65Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.020.423,8 24,48 4,36VIOP Nakit Teminat 5.426.859,99 5.426.859,99 100 11,7GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.692.091,42İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.692.091,42 % 100 % 107,17B. HAZIR DEĞERLER17.966,27 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar17.966,27 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)153.770,15 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-3.497.391,8 -% 100 -% 7,54a) Takasa Borçlar-1.940.000 -% 55,47 -% 4,18b) Yönetim Ücreti-56.251,1 -% 1,61 -% 0,12c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 1,79 -% 0,14ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.438.479,86 -% 41,13 -% 3,1NET VARLIK DEĞERİ46.366.436,04Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,3183İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023428BIST