***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.04.2022 11:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.200 1.344.060 4,53 2,9
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 259.200 0,87 0,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 700.000 1.512.000 5,09 3,26
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 289.000 3.894.500 13,12 8,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 63.000 669.690 2,26 1,44
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 440.510 1,48 0,95
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 794.800 2,68 1,71
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 905.000 6.949.900 23,42 14,99
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 40.000 863.200 2,91 1,86
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 766.600 8.332.626 28,07 17,97
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.125.000 10,53 6,74
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 55.400 1.495.800 5,04 3,23
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 842.044,72 13,3 1,82
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 281.448,1 4,45 0,61
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.761,05 7,04 0,96
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 695.271,93 10,98 1,5
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 523.566,2 8,27 1,13
Tahvil TRSTISB72712 200.000 233.263,18 3,68 0,5
Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.599,48 4,86 0,66
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.241,45 7,29 0,99
Tahvil TRSZORN62210 600.000 619.310,82 9,78 1,34
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 487.493,05 7,7 1,05
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 493.048,95 7,79 1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 940.392,45 14,86 2,03
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0422 1.350 9,19 1.240.650 5,38 2,68
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0422 404 27,03 1.092.012 4,73 2,36
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 150 27,66 414.900 1,8 0,89
Kısa Pozisyonlar F_DOHOL0422 5.000 3,75 1.875.000 8,13 4,04
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0422 400 14,19 567.600 2,46 1,22
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0422 950 10,56 1.003.200 4,35 2,16
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 50 10,79 53.950 0,23 0,12
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0422 50 30,91 154.550 0,67 0,33
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0422 72 166,42 1.198.224 5,19 2,58
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0422 630 10,92 687.960 2,98 1,48
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0422 2.850 10,14 2.889.900 12,53 6,23
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0422 810 20,21 1.637.010 7,1 3,53
Kısa Pozisyonlar F_SISE0422 1.250 17,89 2.236.250 9,69 4,82
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0422 606 43,36 2.627.616 11,39 5,67
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0422 200 39,78 795.600 3,45 1,72
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0422 3.000 1,97 591.000 2,56 1,27
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0422 40 254,95 1.019.800 4,42 2,2
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,74 474.000 2,05 1,02
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0422 155 28,6 443.300 1,92 0,96
Kısa Pozisyonlar F_XU0300422 75 2.758,75 2.069.062,5 8,97 4,46
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 930.000 931.215,37 11,28 2,01
Ters Repo TRT150622T19 3.190.965 3.003.459,45 36,39 6,48
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 641.403,68 7,77 1,38
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 893.827,98 10,83 1,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 763.173,78 9,25 1,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.020.423,8 24,48 4,36
VIOP Nakit Teminat 5.426.859,99 5.426.859,99 100 11,7
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.692.091,42
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.692.091,42 % 100 % 107,17
B. HAZIR DEĞERLER
17.966,27 % 100 % 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
17.966,27 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153.770,15 % 100 % 0,33
D. BORÇLAR (-)
-3.497.391,8 -% 100 -% 7,54
a) Takasa Borçlar
-1.940.000 -% 55,47 -% 4,18
b) Yönetim Ücreti
-56.251,1 -% 1,61 -% 0,12
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 1,79 -% 0,14
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.438.479,86 -% 41,13 -% 3,1
NET VARLIK DEĞERİ
46.366.436,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3183
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
22.04.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023428
BIST