***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.05.2022 11:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.200 1.239.840 3,95 2,66
KOZAA 5.000 156.300 0,5 0,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 250.650 0,8 0,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
KLSYN 125.000 252.500 0,81 0,54
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 7.000 1.639.400 5,23 3,52
PETKM 310.000 2.957.400 9,43 6,36
KMPUR 31.900 907.874 2,89 1,95
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 68.000 730.320 2,33 1,57
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 15.500 405.170 1,29 0,87
TOASO 5.000 393.250 1,25 0,85
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 20.000 825.200 2,63 1,77
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN 100.000 445.000 1,42 0,96
TSKB 1.100.000 2.035.000 6,49 4,37
ISCTR 130.000 1.368.900 4,36 2,94
GARAN 180.000 2.696.400 8,6 5,8
AKBNK 155.000 1.382.600 4,41 2,97
Sigorta Şirketleri
AGESA 44.000 887.040 2,83 1,91
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TAVHL 60.600 2.597.316 8,28 5,58
SISE 125.000 2.265.000 7,22 4,87
SAHOL 81.000 1.623.240 5,18 3,49
DOHOL 500.000 1.730.000 5,52 3,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 3.220.000 10,27 6,92
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 55.400 1.357.300 4,33 2,92
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.746,1 5,17 0,61
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 447.672,32 8,19 0,96
Tahvil T 670.000 671.699,05 12,29 1,44
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.603,1 9,18 1,08
Tahvil TRSTISB72712 200.000 234.627,16 4,29 0,5
Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.935,1 5,67 0,67
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.566,2 8,48 1
Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.760,06 11,41 1,34
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 490.245,05 8,97 1,05
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 496.059,2 9,07 1,07
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 944.885,25 17,28 2,03
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.350 9,17 1.237.950 5,67 2,66
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 554 24,96 1.382.784 6,33 2,97
Kısa Pozisyonlar F_DOHOL0522 5.000 3,55 1.775.000 8,13 3,81
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 1.000 10,84 1.084.000 4,97 2,33
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0522 50 32,26 161.300 0,74 0,35
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 176,93 1.273.896 5,84 2,74
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 680 11,03 750.040 3,44 1,61
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 2.850 9,78 2.787.300 12,77 5,99
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 810 20,55 1.664.550 7,62 3,58
Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 18,15 2.268.750 10,39 4,88
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 44,01 2.667.006 12,22 5,73
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 42,27 845.400 3,87 1,82
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 11.000 1,91 2.101.000 9,62 4,52
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 240,1 960.400 4,4 2,06
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,56 456.000 2,09 0,98
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0522 155 26,8 415.400 1,9 0,89
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.410.000 1.413.546,25 24,81 3,04
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 644.990,21 11,32 1,39
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 850.633,15 14,93 1,83
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 767.207,79 13,47 1,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.020.084,22 35,46 4,34
VIOP Nakit Teminat 6.095.181,21 6.095.181,21 100 13,1
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.624.141,41
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.624.141,41 % 100 % 104,51
B. HAZIR DEĞERLER
19.468,39 % 100 % 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
19.468,39 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.087.509,45 % 100 % 2,34
a) Takastan Alacaklar
1.087.509,45 % 100 % 2,34
b) Diğer Alacaklar
0 % 0