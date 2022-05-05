***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 7.200 1.239.840 3,95 2,66KOZAA 5.000 156.300 0,5 0,34İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 15.000 250.650 0,8 0,54Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKLSYN 125.000 252.500 0,81 0,54Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 7.000 1.639.400 5,23 3,52PETKM 310.000 2.957.400 9,43 6,36KMPUR 31.900 907.874 2,89 1,95Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 68.000 730.320 2,33 1,57Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESTL 15.500 405.170 1,29 0,87TOASO 5.000 393.250 1,25 0,85Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 20.000 825.200 2,63 1,77HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıVAKBN 100.000 445.000 1,42 0,96TSKB 1.100.000 2.035.000 6,49 4,37ISCTR 130.000 1.368.900 4,36 2,94GARAN 180.000 2.696.400 8,6 5,8AKBNK 155.000 1.382.600 4,41 2,97Sigorta ŞirketleriAGESA 44.000 887.040 2,83 1,91Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTAVHL 60.600 2.597.316 8,28 5,58SISE 125.000 2.265.000 7,22 4,87SAHOL 81.000 1.623.240 5,18 3,49DOHOL 500.000 1.730.000 5,52 3,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 50.000 3.220.000 10,27 6,92Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 55.400 1.357.300 4,33 2,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 282.746,1 5,17 0,61Tahvil TRSMGTI62319 440.000 447.672,32 8,19 0,96Tahvil T 670.000 671.699,05 12,29 1,44Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.603,1 9,18 1,08Tahvil TRSTISB72712 200.000 234.627,16 4,29 0,5Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.935,1 5,67 0,67Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.566,2 8,48 1Tahvil TRSZORN62210 600.000 623.760,06 11,41 1,34Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 490.245,05 8,97 1,05Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 496.059,2 9,07 1,07ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 944.885,25 17,28 2,03GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.350 9,17 1.237.950 5,67 2,66Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 554 24,96 1.382.784 6,33 2,97Kısa Pozisyonlar F_DOHOL0522 5.000 3,55 1.775.000 8,13 3,81Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 1.000 10,84 1.084.000 4,97 2,33Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0522 50 32,26 161.300 0,74 0,35Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 176,93 1.273.896 5,84 2,74Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 680 11,03 750.040 3,44 1,61Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 2.850 9,78 2.787.300 12,77 5,99Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 810 20,55 1.664.550 7,62 3,58Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 18,15 2.268.750 10,39 4,88Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 44,01 2.667.006 12,22 5,73Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 42,27 845.400 3,87 1,82Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 11.000 1,91 2.101.000 9,62 4,52Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 240,1 960.400 4,4 2,06Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,56 456.000 2,09 0,98Kısa Pozisyonlar F_VESTL0522 155 26,8 415.400 1,9 0,89GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.410.000 1.413.546,25 24,81 3,04Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 644.990,21 11,32 1,39Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 850.633,15 14,93 1,83Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 767.207,79 13,47 1,65Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.020.084,22 35,46 4,34VIOP Nakit Teminat 6.095.181,21 6.095.181,21 100 13,1GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.624.141,41İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.624.141,41 % 100 % 104,51B. HAZIR DEĞERLER19.468,39 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar19.468,39 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.087.509,45 % 100 % 2,34a) Takastan Alacaklar1.087.509,45 % 100 % 2,34b) Diğer Alacaklar0 % 0