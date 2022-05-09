***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 12.200 1.508.400 4,79 3,21İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 254.400 0,81 0,54Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 210.000 0,67 0,45Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 348.900 5.148.400 16,34 10,95Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 787.440 2,5 1,67Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 427.800 1,36 0,91Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.512.000 4,8 3,21İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 847.600 2,69 1,8HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.665.000 7.903.400 25,08 16,8Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 44.000 968.000 3,07 2,06Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 273.100 7.146.256 22,68 15,19Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.465.000 11 7,37Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 55.400 1.335.140 4,24 2,84DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 283.220,45 5,18 0,6Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.435,55 8,2 0,95Tahvil TRSORFNK2219 670.000 672.592,77 12,31 1,43Tahvil 503.151,25 9,21 1,07Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.946,34 4,06 0,47Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.874,34 5,69 0,66Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.499,41 8,5 0,99Tahvil TRSZORN62210 600.000 625.548,72 11,45 1,33Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 491.350,2 8,99 1,04Finansman Bonosu TRFZORN52218 497.268,4 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 946.691,01 17,32 2,01GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.350 8,92 1.204.200 5,44 2,56Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 554 24,61 1.363.394 6,16 2,9Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 1.000 10,84 1.084.000 4,9 2,3Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0522 50 34,56 172.800 0,78 0,37Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 189,89 1.367.208 6,18 2,91Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 6.000 2,58 1.548.000 7 3,29Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 680 11,87 807.160 3,65 1,72Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 2.850 10,24 2.918.400 13,19 6,2Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 810 20,12 1.629.720 7,37 3,46Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,39 2.423.750 10,95 5,15Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 45,16 2.736.696 12,37 5,82Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 43,07 861.400 3,89 1,83Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 11.000 1,89 2.079.000 9,4 4,42Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 259,53 1.038.120 4,69 2,21Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,54 454.000 2,05 0,97Kısa Pozisyonlar ANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 651.000 651.821,33 13,17 1,39Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 643.160,34 13 1,37Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 862.774,23 17,44 1,83Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 770.036,01 15,56 1,64Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.019.727,13 40,82 4,29VIOP Nakit Teminat 5.554.249,66 5.554.249,66 100 11,81GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.481.183,asab) Bankalar26.159,87 % 100 % 0,056c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.942.500 % 100 % 6,26a) Takastan Alacaklar2.942.500 % 100 % 6,26b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)143.076,87 % 100 % 0,3D. BORÇLAR (-)-3.554.846,88 -% 100 -% 7,56a) Takasa Borçlar-2.022.180 -% 56,89 -% 4,3b) Yönetim Ücreti-19.454,93 -% 0,55 -% 0,04c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 1,76 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.450.551,11 -% 40,8 -% 3,08NET VARLIK DEĞERİ47.038.072,99Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,3519İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.05.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027777BIST