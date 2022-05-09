***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.05.2022 16:12
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.200 1.508.400 4,79 3,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 254.400 0,81 0,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 210.000 0,67 0,45
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 348.900 5.148.400 16,34 10,95
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 68.000 787.440 2,5 1,67
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 427.800 1,36 0,91
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.512.000 4,8 3,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 847.600 2,69 1,8
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.665.000 7.903.400 25,08 16,8
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 44.000 968.000 3,07 2,06
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 273.100 7.146.256 22,68 15,19
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.465.000 11 7,37
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 55.400 1.335.140 4,24 2,84
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.220,45 5,18 0,6
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.435,55 8,2 0,95
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 672.592,77 12,31 1,43
Tahvil 503.151,25 9,21 1,07
Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.946,34 4,06 0,47
Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.874,34 5,69 0,66
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 464.499,41 8,5 0,99
Tahvil TRSZORN62210 600.000 625.548,72 11,45 1,33
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 491.350,2 8,99 1,04
Finansman Bonosu TRFZORN52218 497.268,4 1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 946.691,01 17,32 2,01
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.350 8,92 1.204.200 5,44 2,56
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 554 24,61 1.363.394 6,16 2,9
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 1.000 10,84 1.084.000 4,9 2,3
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0522 50 34,56 172.800 0,78 0,37
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 189,89 1.367.208 6,18 2,91
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 6.000 2,58 1.548.000 7 3,29
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 680 11,87 807.160 3,65 1,72
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 2.850 10,24 2.918.400 13,19 6,2
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 810 20,12 1.629.720 7,37 3,46
Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,39 2.423.750 10,95 5,15
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 45,16 2.736.696 12,37 5,82
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 43,07 861.400 3,89 1,83
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 11.000 1,89 2.079.000 9,4 4,42
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 259,53 1.038.120 4,69 2,21
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0522 1.000 4,54 454.000 2,05 0,97
Kısa Pozisyonlar ANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 651.000 651.821,33 13,17 1,39
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 643.160,34 13 1,37
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 862.774,23 17,44 1,83
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 770.036,01 15,56 1,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.019.727,13 40,82 4,29
VIOP Nakit Teminat 5.554.249,66 5.554.249,66 100 11,81
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.481.183,asa
0
b) Bankalar
26.159,87 % 100 % 0,056
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
2.942.500 % 100 % 6,26
a) Takastan Alacaklar
2.942.500 % 100 % 6,26
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
143.076,87 % 100 % 0,3
D. BORÇLAR (-)
-3.554.846,88 -% 100 -% 7,56
a) Takasa Borçlar
-2.022.180 -% 56,89 -% 4,3
b) Yönetim Ücreti
-19.454,93 -% 0,55 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 1,76 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.450.551,11 -% 40,8 -% 3,08
NET VARLIK DEĞERİ
47.038.072,99
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3519
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
06.05.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027777
BIST