***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 12.200 1.522.300 4,67 3,23İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 237.000 0,73 0,5Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 206.000 0,63 0,44Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 323.900 4.921.274 15,11 10,45Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 823.480 2,53 1,75Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 399.900 1,23 0,85Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.458.000 4,48 3,1İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 849.600 2,61 1,8HaberleşmeHaberleşme 65.000 1.023.350 3,14 2,17DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.720.000 8.067.400 24,77 17,13Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 44.000 924.000 2,84 1,96Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 273.100 6.979.340 21,43 14,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.450.000 10,59 7,32Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 435.015 1,34 0,92Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 55.400 1.271.984 3,91 2,7DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 284.073,47 5,18 0,6Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.776,89 8,2 0,95Tahvil TRSORFNK2219 670.000 674.404,78 12,29 1,43Tahvil TRSPLDG12315 500.000 504.950,5 9,2 1,07Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.830,04 4,06 0,47Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.524,79 5,7 0,66Tahvil TRSVSTL72227 450.000 466.137 8,5 0,99Tahvil TRSZORN62210 600.000 628.691,22 11,46 1,33Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 493.290,2 8,99 1,05Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 499.391,7 9,1 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 949.857,39 17,31 2,02GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.000 8,41 841.000 4,28 1,79Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 300 23,43 702.900 3,58 1,49Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 900 10,31 927.900 4,72 1,97Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 200 10,67 213.400 1,09 0,45Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,46 455.490 2,32 0,97Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 35,57 177.850 0,91 0,38Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 190,7 1.373.040 6,99 2,91Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 3.621 2,46 890.766 4,53 1,89Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 2.379 2,55 606.645 3,09 1,29Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 630 12,37 779.310 3,97 1,65Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 50 12,69 63.450 0,32 0,13Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 1.750 10,31 1.804.250 9,18 3,83Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 500 19,66 983.000 5 2,09Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,66 2.457.500 12,51 5,22Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 42,26 2.560.956 13,03 5,44Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 400 20,9 836.000 4,25 1,77Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 43,21 864.200 4,4 1,83Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 9.000 1,86 1.674.000 8,52 3,55Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 261,82 1.047.280 5,33 2,22Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 700 4,35 304.500 1,55 0,65Kısa Pozisyonlar F_VESTL0522 15 26,24 39.360 0,2 0,08Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0622 100 4,81 48.100 0,24 0,1GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 85.000 85.109,68 1,96 0,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 626.837,96 14,42 1,33Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 835.618,59 19,22 1,77Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 775.121,77 17,83 1,65Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.024.655,37 46,57 4,3VIOP Nakit Teminat 6.095.419,14 6.095.419,14 100 12,94GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.497.333,5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.497.333,5 % 100 % 102,96B. HAZIR DEĞERLER15.732,4 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar15.732,4 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 0 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)139.836,87 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.549.450,24 -% 100 -% 3,29a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-36.575,63 -% 2,36 -% 0,08c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 4,04 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.450.213,77 -% 93,6 -% 3,08NET VARLIK DEĞERİ47.103.452,53Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,3552İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.05.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030503BIST