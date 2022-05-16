***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.05.2022 11:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.200 1.522.300 4,67 3,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 237.000 0,73 0,5
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 206.000 0,63 0,44
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 323.900 4.921.274 15,11 10,45
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 68.000 823.480 2,53 1,75
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 399.900 1,23 0,85
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.458.000 4,48 3,1
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 849.600 2,61 1,8
Haberleşme
Haberleşme 65.000 1.023.350 3,14 2,17
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.720.000 8.067.400 24,77 17,13
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 44.000 924.000 2,84 1,96
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 273.100 6.979.340 21,43 14,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.450.000 10,59 7,32
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 435.015 1,34 0,92
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 55.400 1.271.984 3,91 2,7
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.073,47 5,18 0,6
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 449.776,89 8,2 0,95
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 674.404,78 12,29 1,43
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 504.950,5 9,2 1,07
Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.830,04 4,06 0,47
Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.524,79 5,7 0,66
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 466.137 8,5 0,99
Tahvil TRSZORN62210 600.000 628.691,22 11,46 1,33
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 493.290,2 8,99 1,05
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 499.391,7 9,1 1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 949.857,39 17,31 2,02
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0522 1.000 8,41 841.000 4,28 1,79
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0522 300 23,43 702.900 3,58 1,49
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0522 900 10,31 927.900 4,72 1,97
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 200 10,67 213.400 1,09 0,45
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,46 455.490 2,32 0,97
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 35,57 177.850 0,91 0,38
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 190,7 1.373.040 6,99 2,91
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 3.621 2,46 890.766 4,53 1,89
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 2.379 2,55 606.645 3,09 1,29
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 630 12,37 779.310 3,97 1,65
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 50 12,69 63.450 0,32 0,13
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 1.750 10,31 1.804.250 9,18 3,83
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 500 19,66 983.000 5 2,09
Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,66 2.457.500 12,51 5,22
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 42,26 2.560.956 13,03 5,44
Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 400 20,9 836.000 4,25 1,77
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 43,21 864.200 4,4 1,83
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 9.000 1,86 1.674.000 8,52 3,55
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 261,82 1.047.280 5,33 2,22
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 700 4,35 304.500 1,55 0,65
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0522 15 26,24 39.360 0,2 0,08
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0622 100 4,81 48.100 0,24 0,1
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 85.000 85.109,68 1,96 0,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 626.837,96 14,42 1,33
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 835.618,59 19,22 1,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00153 394.949 775.121,77 17,83 1,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.024.655,37 46,57 4,3
VIOP Nakit Teminat 6.095.419,14 6.095.419,14 100 12,94
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.497.333,5
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.497.333,5 % 100 % 102,96
B. HAZIR DEĞERLER
15.732,4 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
15.732,4 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
139.836,87 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.549.450,24 -% 100 -% 3,29
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-36.575,63 -% 2,36 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 4,04 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.450.213,77 -% 93,6 -% 3,08
NET VARLIK DEĞERİ
47.103.452,53
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3552
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
13.05.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030503
BIST