***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 12.200 1.510.200 4,59 3,21İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 230.250 0,7 0,49Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 196.000 0,6 0,42Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 323.900 4.611.674 14,03 9,8Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 720.120 2,19 1,53Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 30.000 419.400 1,28 0,89Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 391.220 1,19 0,83Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.416.000 4,31 3,01İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 857.200 2,61 1,82HaberleşmeHaberleşme 75.000 1.155.750 3,51 2,46DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.860.000 7.240.050 22,03 15,39Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 144.000 1.358.480 4,13 2,89Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 283.100 7.213.900 21,95 15,34Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.387.500 10,31 7,2Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 441.000 1,34 0,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 75.400 1.717.612 5,23 3,65DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 284.954,52 5,69 0,61Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.133,06 9,01 0,96Tahvil TRSORFNK2219 670.000 679.833,93 13,57 1,45Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.764,95 10,12 1,08Tahvil TRSTISB72712 200.000 223.717,26 4,47 0,48Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.184,03 6,27 0,67Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.780,36 9,34 0,99Tahvil TRSZORN62210 600.000 631.849,44 12,62 1,34Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 495.237,9 9,89 1,05ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 953.037,99 19,03 2,03GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300622 125 2.726,75 3.408.437,5 88,66 7,25Uzun Pozisyonlar F_YKBNK0522 1.000 4,36 436.000 11,34 0,93Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 400 8,37 334.800 1,99 0,71Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 900 10,39 935.100 5,56 1,99Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,59 459.585 2,73 0,98Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 32,66 163.300 0,97 0,35Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 188,96 1.360.512 8,08 2,89Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 3.100 2,38 737.800 4,38 1,57Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 2.900 2,48 719.200 4,27 1,53Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 530 10,7 567.100 3,37 1,21Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 150 11,2 168.000 1 0,36Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 750 9,31 698.250 4,15 1,48Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 400 19,85 794.000 4,72 1,69Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0622 32 20,48 65.536 0,39 0,14Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,15 2.393.750 14,22 5,09Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 41,79 2.532.474 15,05 5,38Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 300 19,34 580.200 3,45 1,23Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 42,96 859.200 5,11 1,83Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 5.000 1,94 970.000 5,76 2,06Kısa Pozisyonlar F_TSKB0622 6.000 2,01 1.206.000 7,17 2,56Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 249,82 999.280 5,94 2,12Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 700 4,09 286.300 1,7 0,61GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.212.000 1.213.628,73 25,62 2,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 624.690,92 13,19 1,33Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 874.137,72 18,45 1,86Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.024.491,91 42,74 4,3VIOP Nakit Teminat 6.621.573,61 6.621.573,61 100 14,08GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.233.372,31İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.233.372,31 % 100 % 104,67B. HAZIR DEĞERLER10.749,3 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar10.749,3 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)139.836,87 % 100 % 0,3D. BORÇLAR (-)-2.345.665,48 -% 100 -% 4,99a) Takasa Borçlar-776.000 -% 33,08 -% 1,65b) Yönetim Ücreti-53.689,16 -% 2,29 -% 0,11c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 2,67 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.453.315,48 -% 61,96 -% 3,09NET VARLIK DEĞERİ47.038.293Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,3519İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.05.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031678BIST