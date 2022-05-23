***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.05.2022 11:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.200 1.510.200 4,59 3,21
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 230.250 0,7 0,49
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 196.000 0,6 0,42
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 323.900 4.611.674 14,03 9,8
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 68.000 720.120 2,19 1,53
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 30.000 419.400 1,28 0,89
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 391.220 1,19 0,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 600.000 1.416.000 4,31 3,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 857.200 2,61 1,82
Haberleşme
Haberleşme 75.000 1.155.750 3,51 2,46
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.860.000 7.240.050 22,03 15,39
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 144.000 1.358.480 4,13 2,89
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 283.100 7.213.900 21,95 15,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.387.500 10,31 7,2
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 441.000 1,34 0,94
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 75.400 1.717.612 5,23 3,65
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.954,52 5,69 0,61
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.133,06 9,01 0,96
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 679.833,93 13,57 1,45
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.764,95 10,12 1,08
Tahvil TRSTISB72712 200.000 223.717,26 4,47 0,48
Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.184,03 6,27 0,67
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.780,36 9,34 0,99
Tahvil TRSZORN62210 600.000 631.849,44 12,62 1,34
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 495.237,9 9,89 1,05
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 953.037,99 19,03 2,03
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300622 125 2.726,75 3.408.437,5 88,66 7,25
Uzun Pozisyonlar F_YKBNK0522 1.000 4,36 436.000 11,34 0,93
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 400 8,37 334.800 1,99 0,71
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 900 10,39 935.100 5,56 1,99
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,59 459.585 2,73 0,98
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 32,66 163.300 0,97 0,35
Kısa Pozisyonlar F_KOZAL0522 72 188,96 1.360.512 8,08 2,89
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0522 3.100 2,38 737.800 4,38 1,57
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 2.900 2,48 719.200 4,27 1,53
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0522 530 10,7 567.100 3,37 1,21
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 150 11,2 168.000 1 0,36
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0522 750 9,31 698.250 4,15 1,48
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0522 400 19,85 794.000 4,72 1,69
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0622 32 20,48 65.536 0,39 0,14
Kısa Pozisyonlar F_SISE0522 1.250 19,15 2.393.750 14,22 5,09
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0522 606 41,79 2.532.474 15,05 5,38
Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 300 19,34 580.200 3,45 1,23
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0522 200 42,96 859.200 5,11 1,83
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0522 5.000 1,94 970.000 5,76 2,06
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0622 6.000 2,01 1.206.000 7,17 2,56
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0522 40 249,82 999.280 5,94 2,12
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 700 4,09 286.300 1,7 0,61
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.212.000 1.213.628,73 25,62 2,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 624.690,92 13,19 1,33
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 874.137,72 18,45 1,86
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.024.491,91 42,74 4,3
VIOP Nakit Teminat 6.621.573,61 6.621.573,61 100 14,08
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.233.372,31
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.233.372,31 % 100 % 104,67
B. HAZIR DEĞERLER
10.749,3 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
10.749,3 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
139.836,87 % 100 % 0,3
D. BORÇLAR (-)
-2.345.665,48 -% 100 -% 4,99
a) Takasa Borçlar
-776.000 -% 33,08 -% 1,65
b) Yönetim Ücreti
-53.689,16 -% 2,29 -% 0,11
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 2,67 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.453.315,48 -% 61,96 -% 3,09
NET VARLIK DEĞERİ
47.038.293
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3519
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
20.05.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031678
BIST