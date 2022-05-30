***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.05.2022 10:57
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 7.200 1.399.680 4,12 2,9
KOZAA 5.000 148.900 0,44 0,31
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 233.250 0,69 0,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
KLSYN 100.000 200.000 0,59 0,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
12:402.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,30
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
12:4016,4272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0470
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4297
En Düşük
16,3367
12:4017,6519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0138
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
12:40978,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 978,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler12:38
|MRGYO
|1,54
|18.527.109
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.520.412
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.367.290
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|AKSA
|60,35
|217.986.513
|% 8,54
|
|KZBGY
|69,75
|18.909.572
|% -9,94
|
|AVGYO
|3,14
|16.532.436
|% -6,27
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,36
|147.471.851
|% -4,45
|
|ATAGY
|3,60
|920.372
|% -4,00
|
|THYAO
|49,18
|3.596.404.088
|% -0,69
|
|SASA
|35,86
|1.175.002.189
|% 4,92
|
|GARAN
|14,71
|1.097.713.321
|% 2,37
|
|TUPRS
|272,10
|1.079.776.946
|% 5,06
|
|ASELS
|24,42
|888.018.757
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,71
|478.962.181
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,05
|640.669.094
|% 2,53
|
|TSKB
|2,25
|308.350.298
|% 6,64
|
|YKBNK
|4,65
|642.899.450
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,27
|146.338.085
|% 1,60
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4219
|16,4273
|% 0,29
|
|Euro
|17,6323
|17,6552
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,6420
|20,7455
|% -0,11
|
|Frank
|17,0605
|17,1632
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,23
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-4,24
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.601
|6,00
|
|Tam
|6.473
|6.634
|6,75
|
|Yarım
|3.129
|3.209
|3,27
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,28
|