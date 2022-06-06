***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.06.2022 11:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000
14:492.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,54
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4916,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1842
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4917,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2054
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:49996,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 15,26
|Açılış
|: 996,02
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:49
|MARTI
|1,36
|41.203.857
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.556
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,65
|43.105.421
|% 9,53
|
|QUAGR
|29,44
|91.305.563
|% 9,04
|
|TOASO
|73,60
|1.295.127.693
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|40.494.176
|% -4,01
|
|PINSU
|5,13
|39.669.500
|% -3,75
|
|TEKTU
|1,69
|27.701.689
|% -3,43
|
|THYAO
|48,02
|2.538.693.745
|% 0,33
|
|SASA
|44,16
|1.941.655.982
|% -0,27
|
|SAHOL
|21,24
|1.308.783.541
|% 1,43
|
|TOASO
|73,60
|1.295.127.693
|% -6,54
|
|KARSN
|7,33
|1.197.288.682
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|742.845.556
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.197.288.682
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|436.347.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|678.358.571
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|328.795.781
|% 3,43
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7554
|16,7576
|% 1,11
|
|Euro
|17,9058
|17,9469
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,8766
|20,9813
|% 0,91
|
|Frank
|17,0864
|17,1893
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4552
|4,4776
|% 1,21
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,40
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,26
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,69
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|41,94
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|