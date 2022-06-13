***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 5.000 138.100 0,42 0,29İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 231.150 0,71 0,48Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 198.000 0,61 0,41Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 284.000 4.401.600 13,46 9,15Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 889.440 2,72 1,85Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 402.070 1,23 0,84Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.477.500 7,57 5,15İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.397.550 4,27 2,9DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.855.000 9.245.900 28,27 19,23Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 94.000 1.109.680 3,39 2,31Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 251.600 7.507.650 22,96 15,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.100.000 9,48 6,45Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 443.520 1,36 0,92Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.162.000 3,55 2,42DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 287.631,51 7,99 0,6Tahvil TRSMGTI62319 440.000 455.250 12,65 0,95Tahvil TRSORFNK2219 670.000 685.283,3 19,05 1,43Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.280,45 14,18 1,06Tahvil TRSTISB72712 200.000 226.400,2 6,29 0,47Tahvil TRSTISB92918 300.000 319.214,82 8,87 0,66Tahvil TRSVSTL72227 450.000 472.745,3 13,14 0,98Tahvil TRSZORN62210 600.000 641.419,74 17,83 1,33Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 2.200 8,7 1.914.000 6,38 3,98Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 225 23,63 531.675 1,77 1,11Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,39 143.900 0,48 0,3Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 1.350 15,66 2.114.100 7,05 4,4Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 1.150 11,07 1.273.050 4,25 2,65Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,37 452.655 1,51 0,94Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0622 200 38,99 779.800 2,6 1,62Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 28,12 140.600 0,47 0,29Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 8.000 2,98 2.384.000 7,95 4,96Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 13,37 909.160 3,03 1,89Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 2.100 9,85 2.068.500 6,9 4,3Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0622 310 19,85 615.350 2,05 1,28Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.250 22,69 2.836.250 9,46 5,9Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 52,03 3.153.018 10,52 6,56Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 200 18,29 365.800 1,22 0,76Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 200 47,67 953.400 3,18 1,98Kısa Pozisyonlar F_TSKB0622 11.000 2,45 2.695.000 8,99 5,61Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 1.500 2,54 381.000 1,27 0,79Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0622 245 9,28 227.360 0,76 0,47Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0622 30 274,99 824.970 2,75 1,72Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,75 95.000 0,32 0,2Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 1.000 4,26 426.000 1,42 0,89Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 125 2.846,25 3.557.812,5 11,87 7,4Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0622 2.350 4,84 1.137.400 3,79 2,37GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 947.000 948.245,37 17,07 1,97Ters Repo TRT140126T11 200.395 1.001.154,79 18,03 2,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 629.863,34 11,34 1,31Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 946.819,47 17,05 1,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.027.513,08 36,51 4,22VIOP Nakit Teminat 6.135.742,2 6.135.742,2 100 12,76GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.991.723,56İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ47.991.723,56 % 100 % 99,81632445B. HAZIR DEĞERLER19.630,16 % 100 % 0,04082809a) Kasab) Bankalar19.630,16 % 100 % 0,04082809c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)914.660 % 100 % 1,90236967a) Takastan Alacaklar914.660 % 100 % 1,90236967b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.503,18 % 100 % 0,2922277D. BORÇLAR (-)-986.482,07 % 100 -% 2,05174991a) Takasa Borçlar-503.594 -% 51,04948334 -% 1,04740773b) Yönetim Ücreti-30.304,73 -% 3,07200008 -% 0,06302976c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 6,3519492 -% 0,13032611ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-389.922,5 -% 39,52656737 -% 0,81098631NET VARLIK DEĞERİ48.080.034,83Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,404İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.06.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036867BIST