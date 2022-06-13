***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.06.2022 10:27
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000 138.100 0,42 0,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 231.150 0,71 0,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 198.000 0,61 0,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 284.000 4.401.600 13,46 9,15
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 68.000 889.440 2,72 1,85
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 402.070 1,23 0,84
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.477.500 7,57 5,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 105.000 1.397.550 4,27 2,9
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.855.000 9.245.900 28,27 19,23
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 94.000 1.109.680 3,39 2,31
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 251.600 7.507.650 22,96 15,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.100.000 9,48 6,45
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 443.520 1,36 0,92
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 50.000 1.162.000 3,55 2,42
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 287.631,51 7,99 0,6
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 455.250 12,65 0,95
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 685.283,3 19,05 1,43
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.280,45 14,18 1,06
Tahvil TRSTISB72712 200.000 226.400,2 6,29 0,47
Tahvil TRSTISB92918 300.000 319.214,82 8,87 0,66
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 472.745,3 13,14 0,98
Tahvil TRSZORN62210 600.000 641.419,74 17,83 1,33
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 2.200 8,7 1.914.000 6,38 3,98
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 225 23,63 531.675 1,77 1,11
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,39 143.900 0,48 0,3
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 1.350 15,66 2.114.100 7,05 4,4
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622 1.150 11,07 1.273.050 4,25 2,65
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 14,37 452.655 1,51 0,94
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0622 200 38,99 779.800 2,6 1,62
Kısa Pozisyonlar F_KOZAA0622 50 28,12 140.600 0,47 0,29
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 8.000 2,98 2.384.000 7,95 4,96
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 13,37 909.160 3,03 1,89
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 2.100 9,85 2.068.500 6,9 4,3
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0622 310 19,85 615.350 2,05 1,28
Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.250 22,69 2.836.250 9,46 5,9
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 52,03 3.153.018 10,52 6,56
Kısa Pozisyonlar F_TCELL0622 200 18,29 365.800 1,22 0,76
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 200 47,67 953.400 3,18 1,98
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0622 11.000 2,45 2.695.000 8,99 5,61
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 1.500 2,54 381.000 1,27 0,79
Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0622 245 9,28 227.360 0,76 0,47
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0622 30 274,99 824.970 2,75 1,72
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,75 95.000 0,32 0,2
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0622 1.000 4,26 426.000 1,42 0,89
Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 125 2.846,25 3.557.812,5 11,87 7,4
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0622 2.350 4,84 1.137.400 3,79 2,37
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 947.000 948.245,37 17,07 1,97
Ters Repo TRT140126T11 200.395 1.001.154,79 18,03 2,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 629.863,34 11,34 1,31
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 946.819,47 17,05 1,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.027.513,08 36,51 4,22
VIOP Nakit Teminat 6.135.742,2 6.135.742,2 100 12,76
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.991.723,56
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.991.723,56 % 100 % 99,81632445
B. HAZIR DEĞERLER
19.630,16 % 100 % 0,04082809
a) Kasa
0
b) Bankalar
19.630,16 % 100 % 0,04082809
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
914.660 % 100 % 1,90236967
a) Takastan Alacaklar
914.660 % 100 % 1,90236967
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.503,18 % 100 % 0,2922277
D. BORÇLAR (-)
-986.482,07 % 100 -% 2,05174991
a) Takasa Borçlar
-503.594 -% 51,04948334 -% 1,04740773
b) Yönetim Ücreti
-30.304,73 -% 3,07200008 -% 0,06302976
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 6,3519492 -% 0,13032611
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-389.922,5 -% 39,52656737 -% 0,81098631
NET VARLIK DEĞERİ
48.080.034,83
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,404
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
10.06.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036867
BIST