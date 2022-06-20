***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 25.000 721.000 2,06 1,47İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 226.950 0,65 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 203.000 0,58 0,41Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 255.000 3.707.000 10,57 7,54Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 68.000 856.800 2,44 1,74Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 30.000 865.200 2,47 1,76Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 389.050 1,11 0,79Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.483.000 7,09 5,05İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.400.050 3,99 2,85DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.045.550,35 9.998.385,71 28,52 20,34Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 94.000 1.131.740 3,23 2,3Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 261.600 7.889.590 22,5 16,05Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 3.612.500 10,3 7,35Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 415.485 1,19 0,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.162.000 3,31 2,36DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 288.575,59 7,99 0,59Tahvil TRSMGTI62319 440.000 456.635,3 12,64 0,93Tahvil TRSORFNK2219 670.000 687.172,64 19,03 1,4Tahvil TRSPLDG12315 500.000 512.203,15 14,18 1,04Tahvil TRSTISB72712 200.000 227.301,64 6,29 0,46Tahvil TRSTISB92918 300.000 320.909,58 8,88 0,65Tahvil TRSVSTL72227 450.000 474.411,96 13,13 0,96Tahvil TRSZORN62210 600.000 644.641,92 17,85 1,31Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 2.200 9,15 2.013.000 8,46 4,09Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 125 23,57 294.625 1,24 0,6Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,06 140.600 0,59 0,29Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 600 15,21 912.600 3,83 1,86Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622N1 1.000 10,97 1.096.680 4,61 2,23Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 13,45 423.675 1,78 0,86Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 1.913 2,97 568.161 2,39 1,16Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 6.087 3,07 1.868.709 7,85 3,8Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 12,82 871.760 3,66 1,77Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 2.100 9,56 2.007.600 8,43 4,08Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.000 22,17 2.217.000 9,31 4,51Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 250 22,72 568.000 2,39 1,16Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 54,34 3.293.004 13,84 6,7Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 200 48,7 974.000 4,09 1,98Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,39 2.509.500 10,54 5,1Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0722 245 9,53 233.485 0,98 0,47Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0622 10 272,59 272.590 1,15 0,55Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,68 93.600 0,39 0,19Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0722 300 4,36 130.800 0,55 0,27Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 75 2.827 2.120.250 8,91 4,31Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 5,07 1.191.450 5,01 2,42GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 265.000 265.368,1 6,91 0,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 611.052,34 15,92 1,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 931.787,42 24,28 1,9Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.029.744,16 52,89 4,13VIOP Nakit Teminat 6.593.851,06 6.593.851,06 6.593.851,06 100 13,41GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.105.405,57İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.105.405,57 % 100 % 99,88B. HAZIR DEĞERLER13.130,59 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar13.130,59 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)406.127,74 % 100 % 0,83a) Takastan Alacaklar393.685,22 % 100 % 0,8b) Diğer Alacaklar12.442,52 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.503,18 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-502.528,12 % 100 -% 1,02a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-48.056 -% 9,56 -% 0,1c) Ödenecek Vergi-62.660,84 -% 12,47 -% 0,13ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-391.811,28 -% 77,97 -% 0,79NET VARLIK DEĞERİ49.162.638,96Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,4581İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.06.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038179BIST