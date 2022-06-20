***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
20.06.2022 10:04
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 25.000 721.000 2,06 1,47
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 226.950 0,65 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 203.000 0,58 0,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 255.000 3.707.000 10,57 7,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 68.000 856.800 2,44 1,74
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 30.000 865.200 2,47 1,76
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 389.050 1,11 0,79
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.483.000 7,09 5,05
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 105.000 1.400.050 3,99 2,85
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.045.550,35 9.998.385,71 28,52 20,34
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 94.000 1.131.740 3,23 2,3
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 261.600 7.889.590 22,5 16,05
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 3.612.500 10,3 7,35
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 415.485 1,19 0,85
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 50.000 1.162.000 3,31 2,36
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 288.575,59 7,99 0,59
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 456.635,3 12,64 0,93
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 687.172,64 19,03 1,4
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 512.203,15 14,18 1,04
Tahvil TRSTISB72712 200.000 227.301,64 6,29 0,46
Tahvil TRSTISB92918 300.000 320.909,58 8,88 0,65
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 474.411,96 13,13 0,96
Tahvil TRSZORN62210 600.000 644.641,92 17,85 1,31
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0622 2.200 9,15 2.013.000 8,46 4,09
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0622 125 23,57 294.625 1,24 0,6
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0622 100 14,06 140.600 0,59 0,29
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0622 600 15,21 912.600 3,83 1,86
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0622N1 1.000 10,97 1.096.680 4,61 2,23
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0622 315 13,45 423.675 1,78 0,86
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0622 1.913 2,97 568.161 2,39 1,16
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 6.087 3,07 1.868.709 7,85 3,8
Kısa Pozisyonlar F_OYAKC0622 680 12,82 871.760 3,66 1,77
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0622 2.100 9,56 2.007.600 8,43 4,08
Kısa Pozisyonlar F_SISE0622 1.000 22,17 2.217.000 9,31 4,51
Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 250 22,72 568.000 2,39 1,16
Kısa Pozisyonlar F_TAVHL0622 606 54,34 3.293.004 13,84 6,7
Kısa Pozisyonlar F_THYAO0622 200 48,7 974.000 4,09 1,98
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,39 2.509.500 10,54 5,1
Kısa Pozisyonlar F_TTKOM0722 245 9,53 233.485 0,98 0,47
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0622 10 272,59 272.590 1,15 0,55
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0622 200 4,68 93.600 0,39 0,19
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0722 300 4,36 130.800 0,55 0,27
Kısa Pozisyonlar F_XU0300622 75 2.827 2.120.250 8,91 4,31
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 5,07 1.191.450 5,01 2,42
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 265.000 265.368,1 6,91 0,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 611.052,34 15,92 1,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 931.787,42 24,28 1,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 2.029.744,16 52,89 4,13
VIOP Nakit Teminat 6.593.851,06 6.593.851,06 6.593.851,06 100 13,41
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 49.105.405,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.105.405,57 % 100 % 99,88
B. HAZIR DEĞERLER
13.130,59 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
13.130,59 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
406.127,74 % 100 % 0,83
a) Takastan Alacaklar
393.685,22 % 100 % 0,8
b) Diğer Alacaklar
12.442,52 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.503,18 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-502.528,12 % 100 -% 1,02
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-48.056 -% 9,56 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-62.660,84 -% 12,47 -% 0,13
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-391.811,28 -% 77,97 -% 0,79
NET VARLIK DEĞERİ
49.162.638,96
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,4581
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
17.06.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038179
BIST