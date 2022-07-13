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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.07.2022 13:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 43.500 1.144.050 3,73 2,27
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 224.700 0,73 0,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 220.000 0,72 0,44
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 256.500 3.670.150 11,97 7,27
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 95.000 1.732.900 5,65 3,43
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 370.450 1,21 0,73
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.428.600 7,92 4,81
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 45.000 558.450 1,82 1,11
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 105.000 1.349.550 4,4 2,67
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.965.750,35 8.629.719,07 28,15 17,1
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 34.849 249.907,52 0,82 0,5
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 326.000 4.506.480 14,7 8,93
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 3.986.170,01 13 7,9
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 476.910 1,56 0,94
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 50.000 1.110.000 3,62 2,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 293.807,28 11,83 0,58
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.372,42 17,86 0,88
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 693.358,55 27,92 1,37
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 518.603,75 20,89 1,03
Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.288,86 9,27 0,46
Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.503,55 12,22 0,6
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 500 8,17 408.500 4,28 0,81
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 350 14,28 499.800 5,24 0,99
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 15,4 485.100 5,09 0,96
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 2,91 2.328.000 24,42 4,61
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,46 846.000 8,87 1,68
Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 21,8 1.635.000 17,15 3,24
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,06 2.163.000 22,69 4,28
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 5,05 151.500 1,59 0,3
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 4,33 1.017.550 10,67 2,02
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 4.943.000 4.955.831,49 50,05 9,82
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 626.471,99 6,33 1,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 886.475,56 8,95 1,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 3.433.723,81 34,68 6,8
VIOP Nakit Teminat 8.512.653,5 8.512.653,5 100 16,86
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.556.127,35


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.556.127,35 % 100 % 102,13
B. HAZIR DEĞERLER
22.510,65 % 100 % 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
22.510,65 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
887.780 % 100 % 1,76
a) Takastan Alacaklar
887.780 % 100 % 1,76
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.959,86 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-2.126.865,44 % 100 -% 4,21
a) Takasa Borçlar
-1.582.200 -% 74,39 -% 3,13
b) Yönetim Ücreti
-31.500,12 -% 1,48 -% 0,06
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,4 -% 0,02
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-504.729,76 -% 23,73 -% 0,99
NET VARLIK DEĞERİ
50.480.512,42
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,524


İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

08.07.2022 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045005


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DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
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Dolar 17,4547 17,4583 % 0,20  
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Sterlin 20,5787 20,6820 % -0,25  
Frank 17,6919 17,7985 % -0,07  
Riyal 4,6384 4,6617 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -25,77  
Altın Gr. 960 961 -10,56  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.558 6.704 -29,00  
Yarım 3.195 3.265 -12,00  
Çeyrek 1.603 1.632 -8,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,40 -0,83  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 -0,41  
B. Petrol 97,61 97,61 -1,96  
Seans Raporu 18:05
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