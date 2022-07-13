***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 43.500 1.144.050 3,73 2,27İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 224.700 0,73 0,45Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 220.000 0,72 0,44Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 256.500 3.670.150 11,97 7,27Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 95.000 1.732.900 5,65 3,43Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 370.450 1,21 0,73Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 810.000 2.428.600 7,92 4,81İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 45.000 558.450 1,82 1,11Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.349.550 4,4 2,67DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.965.750,35 8.629.719,07 28,15 17,1Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 34.849 249.907,52 0,82 0,5Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 326.000 4.506.480 14,7 8,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 3.986.170,01 13 7,9Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 476.910 1,56 0,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.110.000 3,62 2,2DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 293.807,28 11,83 0,58Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.372,42 17,86 0,88Tahvil TRSORFNK2219 670.000 693.358,55 27,92 1,37Tahvil TRSPLDG12315 500.000 518.603,75 20,89 1,03Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.288,86 9,27 0,46Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.503,55 12,22 0,6GRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 500 8,17 408.500 4,28 0,81Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 350 14,28 499.800 5,24 0,99Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 15,4 485.100 5,09 0,96Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 2,91 2.328.000 24,42 4,61Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,46 846.000 8,87 1,68Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 21,8 1.635.000 17,15 3,24Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,06 2.163.000 22,69 4,28Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 5,05 151.500 1,59 0,3Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.350 4,33 1.017.550 10,67 2,02GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 4.943.000 4.955.831,49 50,05 9,82Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 626.471,99 6,33 1,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 886.475,56 8,95 1,76Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 3.433.723,81 34,68 6,8VIOP Nakit Teminat 8.512.653,5 8.512.653,5 100 16,86GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.556.127,35İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.556.127,35 % 100 % 102,13B. HAZIR DEĞERLER22.510,65 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar22.510,65 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)887.780 % 100 % 1,76a) Takastan Alacaklar887.780 % 100 % 1,76b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.959,86 % 100 % 0,28D. BORÇLAR (-)-2.126.865,44 % 100 -% 4,21a) Takasa Borçlar-1.582.200 -% 74,39 -% 3,13b) Yönetim Ücreti-31.500,12 -% 1,48 -% 0,06c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,4 -% 0,02ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-504.729,76 -% 23,73 -% 0,99NET VARLIK DEĞERİ50.480.512,42Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,524İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.07.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045005BIST