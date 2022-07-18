***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.07.2022 12:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 43.500 1.079.670 3,45 2,16
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 219.600 0,7 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 223.000 0,71 0,45
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 259.000 4.075.200 13,01 8,14
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 95.000 1.680.200 5,36 3,36
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 359.290 1,15 0,72
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 650.000 2.217.200 7,08 4,43
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 46.600 670.300 2,14 1,34
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 105.000 1.312.550 4,19 2,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.065.750,35 8.978.561,57 28,67 17,94
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 34.849 244.831,51 0,78 0,49
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 336.000 4.630.590 14,78 9,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 4.053.191,28 12,94 8,1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 496.755 1,59 0,99
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 50.000 1.081.000 3,45 2,16
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.842,06 11,42 0,57
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 444.377,87 17,94 0,89
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 694.763,33 28,04 1,39
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.037,3 20,99 1,04
Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.943,44 9,32 0,46
Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.380,45 12,29 0,61
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300822 25 2.593 648.250 100 1,3
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 200 7,97 159.400 1,73 0,32
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 250 14,23 355.750 3,86 0,71
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 15,93 501.795 5,44 1
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 3,29 2.632.000 28,54 5,26
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,18 818.000 8,87 1,63
Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 20,5 1.537.500 16,67 3,07
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,12 2.226.000 24,14 4,45
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 4,96 148.800 1,61 0,3
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.000 4,21 842.000 9,13 1,68
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 5.270.000 5.279.298,3 57,25 10,55
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 624.105,37 6,77 1,25
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 884.934,24 9,6 1,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.433.329,82 26,39 4,86
VIOP Nakit Teminat 8.312.763,94 8.312.763,94 100 16,61
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.333.715,48
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.333.715,48 % 100 % 102,56
B. HAZIR DEĞERLER
20.158,79 % 100 % 0,04
a) Kasa
0
b) Bankalar
20.158,79 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
516.800 % 100 % 1,03
a) Takastan Alacaklar
516.800 % 100 % 1,03
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
140.959,86 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-1.961.677,03 % 100 -% 3,92
a) Takasa Borçlar
-1.403.160,1 -% 71,53 -% 2,8
b) Yönetim Ücreti
-44.529,66 -% 2,27 -% 0,089
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,43 -% 0,02
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-505.551,71 -% 25,77 -% 1,01
NET VARLIK DEĞERİ
50.049.957,1
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5025
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
14.07.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045718
BIST