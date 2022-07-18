***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 43.500 1.079.670 3,45 2,16İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 219.600 0,7 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 223.000 0,71 0,45Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 259.000 4.075.200 13,01 8,14Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 95.000 1.680.200 5,36 3,36Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.500 359.290 1,15 0,72Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 650.000 2.217.200 7,08 4,43İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 46.600 670.300 2,14 1,34Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 105.000 1.312.550 4,19 2,63DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.065.750,35 8.978.561,57 28,67 17,94Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 34.849 244.831,51 0,78 0,49Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 336.000 4.630.590 14,78 9,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.053.191,28 12,94 8,1Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 31.500 496.755 1,59 0,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.081.000 3,45 2,16DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 282.842,06 11,42 0,57Tahvil TRSMGTI62319 440.000 444.377,87 17,94 0,89Tahvil TRSORFNK2219 670.000 694.763,33 28,04 1,39Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.037,3 20,99 1,04Tahvil TRSTISB72712 200.000 230.943,44 9,32 0,46Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.380,45 12,29 0,61Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300822 25 2.593 648.250 100 1,3Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 200 7,97 159.400 1,73 0,32Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 250 14,23 355.750 3,86 0,71Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 15,93 501.795 5,44 1Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 3,29 2.632.000 28,54 5,26Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,18 818.000 8,87 1,63Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 20,5 1.537.500 16,67 3,07Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,12 2.226.000 24,14 4,45Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 4,96 148.800 1,61 0,3Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.000 4,21 842.000 9,13 1,68GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 5.270.000 5.279.298,3 57,25 10,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 624.105,37 6,77 1,25Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 884.934,24 9,6 1,77Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.433.329,82 26,39 4,86VIOP Nakit Teminat 8.312.763,94 8.312.763,94 100 16,61GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.333.715,48İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.333.715,48 % 100 % 102,56B. HAZIR DEĞERLER20.158,79 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar20.158,79 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)516.800 % 100 % 1,03a) Takastan Alacaklar516.800 % 100 % 1,03b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)140.959,86 % 100 % 0,28D. BORÇLAR (-)-1.961.677,03 % 100 -% 3,92a) Takasa Borçlar-1.403.160,1 -% 71,53 -% 2,8b) Yönetim Ücreti-44.529,66 -% 2,27 -% 0,089c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,43 -% 0,02ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-505.551,71 -% 25,77 -% 1,01NET VARLIK DEĞERİ50.049.957,1Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,5025İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.07.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045718BIST