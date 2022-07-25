***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.07.2022 11:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 47.000 1.691.310 4,69 3,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 219.600 0,61 0,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 100.000 233.000 0,65 0,45
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 259.000 4.435.400 12,31 8,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 95.000 1.801.300 5 3,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 910.510 2,53 1,77
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 450.000 1.733.600 4,81 3,38
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 46.600 730.500 2,03 1,42
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 170.000 1.979.300 5,49 3,85
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.365.750,35 10.567.999,23 29,33 20,58
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 34.849 250.331,68 0,69 0,49
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 186.000 4.309.130 11,96 8,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 3.989.361,5 11,07 7,77
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 89.900 1.507.623 4,18 2,94
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 75.000 1.677.000 4,65 3,27
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.617,24 11,41 0,55
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.742,97 17,93 0,87
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 696.685,3 28,03 1,36
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 522.028,25 21 1,02
Tahvil TRSTISB72712 200.000 231.862,96 9,33 0,45
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.612,34 12,3 0,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 200 8,67 173.400 1,47 0,34
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 250 15,21 380.250 3,23 0,74
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 16,87 531.405 4,51 1,03
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 584 17,46 1.019.664 8,66 1,99
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 3,66 2.928.000 24,86 5,7
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,87 887.000 7,53 1,73
Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 21,07 1.580.250 13,41 3,08
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,34 2.457.000 20,86 4,78
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 2,43 729.000 6,19 1,42
Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 5,13 153.900 1,31 0,3
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.000 4,7 940.000 7,98 1,83
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.080.000 2.083.068,71 34,61 4,06
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 628.155,47 10,44 1,22
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756