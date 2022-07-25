***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 47.000 1.691.310 4,69 3,29İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 219.600 0,61 0,43Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaOrman Ürünleri ve Mobilya 100.000 233.000 0,65 0,45Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 259.000 4.435.400 12,31 8,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 95.000 1.801.300 5 3,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 910.510 2,53 1,77Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 450.000 1.733.600 4,81 3,38İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 46.600 730.500 2,03 1,42Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 170.000 1.979.300 5,49 3,85DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.365.750,35 10.567.999,23 29,33 20,58Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 34.849 250.331,68 0,69 0,49Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 186.000 4.309.130 11,96 8,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 3.989.361,5 11,07 7,77Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 89.900 1.507.623 4,18 2,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 75.000 1.677.000 4,65 3,27DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 283.617,24 11,41 0,55Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.742,97 17,93 0,87Tahvil TRSORFNK2219 670.000 696.685,3 28,03 1,36Tahvil TRSPLDG12315 500.000 522.028,25 21 1,02Tahvil TRSTISB72712 200.000 231.862,96 9,33 0,45Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.612,34 12,3 0,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0722 200 8,67 173.400 1,47 0,34Kısa Pozisyonlar F_GARAN0722 250 15,21 380.250 3,23 0,74Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0722 315 16,87 531.405 4,51 1,03Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 584 17,46 1.019.664 8,66 1,99Kısa Pozisyonlar F_ODAS0722 8.000 3,66 2.928.000 24,86 5,7Kısa Pozisyonlar F_PETKM0722 1.000 8,87 887.000 7,53 1,73Kısa Pozisyonlar F_SISE0722 750 21,07 1.580.250 13,41 3,08Kısa Pozisyonlar F_TSKB0722 10.500 2,34 2.457.000 20,86 4,78Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 2,43 729.000 6,19 1,42Kısa Pozisyonlar F_TURSG0722 300 5,13 153.900 1,31 0,3Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0722 2.000 4,7 940.000 7,98 1,83GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 2.080.000 2.083.068,71 34,61 4,06Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 628.155,47 10,44 1,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756