***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 3.500 567.700 1,67 1,1KOZAA 43.500 1.230.180 3,63 2,39İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 15.000 220.950 0,65 0,43Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 7.000 1.878.800 5,54 3,64PETKM 250.000 2.245.000 6,62 4,36Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD 50.000 533.500 1,57 1,04EREGL 45.000 1.242.900 3,66 2,41Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESTL 15.500 374.480 1,1 0,73Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUODAS 400.000 1.492.000 4,4 2,89İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTTKOM 120.000 1.084.800 3,2 2,1TCELL 50.000 846.000 2,49 1,64DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 300.000 1.425.000 4,2 2,76TSKB 1.350.000 3.564.000 10,5 6,91ISCTR 0,35 1,83 0 0GARAN 235.000 3.412.200 10,06 6,62AKBNK 190.000 1.639.700 4,83 3,18Sigorta ŞirketleriAGESA 4.849 98.725,64 0,29 0,19Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSISE 105.000 2.291.100 6,75 4,44SAHOL 31.000 615.970 1,82 1,2KCHOL 30.000 1.104.000 3,25 2,14Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 159.574,46 3.951.063,63 11,65 7,67Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 122.900 2.444.481 7,21 4,74Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 75.000 1.665.000 4,91 3,23DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 284.430,24 11,66 0,55Tahvil TRSMGTI62319 440.000 447.119,77 18,32 0,87Tahvil TRSORFNK2219 670.000 672.857,95 27,57 1,31Tahvil TRSPLDG12315 500.000 496.328,35 20,34 0,96Tahvil TRSTISB72712 200.000 232.786,16 9,54 0,45Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.849,24 12,57 0,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.229 20,5 2.519.450 22,5 4,89Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 4.000 3,84 1.536.000 13,72 2,98Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 9,26 926.000 8,27 1,8Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 900 22,54 2.028.600 18,12 3,94Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 13.500 2,74 3.699.000 33,03 7,18Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 1.000 4,89 489.000 4,37 0,95GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 4.078.000 4.084.049,96 50,5 7,92Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 635.401,72 7,86 1,23Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 935.603,92 11,57 1,82Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.432.330,6 30,08 4,72VIOP Nakit Teminat 6.630.516,2 6.630.516,2 100 12,86GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.085.826,21İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.085.826,21 % 100 % 99,10889363B. HAZIR DEĞERLER23.304,83 % 100 % 0,04521246a) Kasab) Bankalar23.304,83 % 100 % 0,04521246c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.751.900 % 100 % 3,39876799a) Takastan Alacaklar1.751.900 % 100 % 3,39876799b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)159.593,88 % 100 % 0,3096196D. BORÇLAR (-)-1.475.476,61 % 100 -% 2,86249367a) Takasa Borçlar-732.500 -% 49,6449754 -% 1,42108428b) Yönetim Ücreti-81.943,14 -% 5,55367259 -% 0,15897353c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,57171764 -% 0,01636538ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-652.597,91 -% 44,22963438 -% 1,26607049NET VARLIK DEĞERİ51.545.148,31Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,5773İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.07.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050198BIST