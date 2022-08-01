***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.08.2022 12:44
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 3.500 567.700 1,67 1,1
KOZAA 43.500 1.230.180 3,63 2,39
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 220.950 0,65 0,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 7.000 1.878.800 5,54 3,64
PETKM 250.000 2.245.000 6,62 4,36
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 50.000 533.500 1,57 1,04
EREGL 45.000 1.242.900 3,66 2,41
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 15.500 374.480 1,1 0,73
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 400.000 1.492.000 4,4 2,89
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 120.000 1.084.800 3,2 2,1
TCELL 50.000 846.000 2,49 1,64
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 300.000 1.425.000 4,2 2,76
TSKB 1.350.000 3.564.000 10,5 6,91
ISCTR 0,35 1,83 0 0
GARAN 235.000 3.412.200 10,06 6,62
AKBNK 190.000 1.639.700 4,83 3,18
Sigorta Şirketleri
AGESA 4.849 98.725,64 0,29 0,19
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 105.000 2.291.100 6,75 4,44
SAHOL 31.000 615.970 1,82 1,2
KCHOL 30.000 1.104.000 3,25 2,14
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 159.574,46 3.951.063,63 11,65 7,67
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 122.900 2.444.481 7,21 4,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 75.000 1.665.000 4,91 3,23
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.430,24 11,66 0,55
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 447.119,77 18,32 0,87
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 672.857,95 27,57 1,31
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 496.328,35 20,34 0,96
Tahvil TRSTISB72712 200.000 232.786,16 9,54 0,45
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.849,24 12,57 0,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.229 20,5 2.519.450 22,5 4,89
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 4.000 3,84 1.536.000 13,72 2,98
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 9,26 926.000 8,27 1,8
Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 900 22,54 2.028.600 18,12 3,94
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 13.500 2,74 3.699.000 33,03 7,18
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 1.000 4,89 489.000 4,37 0,95
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 4.078.000 4.084.049,96 50,5 7,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 635.401,72 7,86 1,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 935.603,92 11,57 1,82
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.432.330,6 30,08 4,72
VIOP Nakit Teminat 6.630.516,2 6.630.516,2 100 12,86
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.085.826,21
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.085.826,21 % 100 % 99,10889363
B. HAZIR DEĞERLER
23.304,83 % 100 % 0,04521246
a) Kasa
0
b) Bankalar
23.304,83 % 100 % 0,04521246
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.751.900 % 100 % 3,39876799
a) Takastan Alacaklar
1.751.900 % 100 % 3,39876799
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
159.593,88 % 100 % 0,3096196
D. BORÇLAR (-)
-1.475.476,61 % 100 -% 2,86249367
a) Takasa Borçlar
-732.500 -% 49,6449754 -% 1,42108428
b) Yönetim Ücreti
-81.943,14 -% 5,55367259 -% 0,15897353
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,57171764 -% 0,01636538
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-652.597,91 -% 44,22963438 -% 1,26607049
NET VARLIK DEĞERİ
51.545.148,31
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5773
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.07.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050198
BIST