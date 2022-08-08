***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.08.2022 12:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 43.500 1.755.800 4,98 3,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 242.400 0,69 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 257.000 4.190.500 11,88 7,96
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 168.000 2.596.560 7,36 4,93
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 135.300 1.449.670 4,11 2,76
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 409.600 1.751.552 4,96 3,33
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 170.000 2.004.800 5,68 3,81
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.795.000,35 8.488.502,25 24,06 16,13
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 4.849 103.865,58 0,29 0,2
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 166.000 4.324.660 12,26 8,22
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 4.034.042,35 11,44 7,67
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.565.055 7,27 4,87
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 75.000 1.767.000 5,01 3,36
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.202,18 8,29 0,54
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.451,74 13,04 0,85
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 674.532,48 19,61 1,28
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 498.293,65 14,49 0,95
Tahvil TRSTISB72712 200.000 218.072,18 6,34 0,41
Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.091,15 8,96 0,59
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.006.437 29,26 1,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 9,8 98.000 0,6 0,19
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 96 16,19 155.424 0,95 0,3
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 18,44 2.635.076 16,07 5,01
Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48