***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 43.500 1.755.800 4,98 3,34İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 242.400 0,69 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 257.000 4.190.500 11,88 7,96Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 168.000 2.596.560 7,36 4,93Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 135.300 1.449.670 4,11 2,76Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 409.600 1.751.552 4,96 3,33İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 170.000 2.004.800 5,68 3,81DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.795.000,35 8.488.502,25 24,06 16,13Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 4.849 103.865,58 0,29 0,2Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 166.000 4.324.660 12,26 8,22Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.034.042,35 11,44 7,67Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.565.055 7,27 4,87Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 75.000 1.767.000 5,01 3,36DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 285.202,18 8,29 0,54Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.451,74 13,04 0,85Tahvil TRSORFNK2219 670.000 674.532,48 19,61 1,28Tahvil TRSPLDG12315 500.000 498.293,65 14,49 0,95Tahvil TRSTISB72712 200.000 218.072,18 6,34 0,41Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.091,15 8,96 0,59Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.006.437 29,26 1,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 9,8 98.000 0,6 0,19Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 96 16,19 155.424 0,95 0,3Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 18,44 2.635.076 16,07 5,01Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48