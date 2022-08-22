***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 53.500 1.842.500 5,62 3,43İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 236.400 0,72 0,44Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 103.500 2.304.150 7,03 4,29Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 40.000 1.188.800 3,63 2,21Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 143.300 2.110.808 6,43 3,93Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 818.600 3.785.230 11,54 7,05İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 170.000 2.085.100 6,36 3,88DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.790.000,35 7.865.602,45 23,99 14,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 125.000 3.710.600 11,32 6,91Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 3.880.850,87 11,84 7,23Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 142.900 2.497.892 7,62 4,65Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 50.000 1.277.000 3,9 2,38DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 286.819,93 6,79 0,53Tahvil TRSISGY82322 750.000 752.437,35 17,82 1,4Tahvil TRSMGTI62319 440.000 451.186,03 10,69 0,84Tahvil TRSORFNK2219 670.000 678.397,65 16,07 1,26Tahvil TRSPLDG12315 500.000 502.878,9 11,91 0,94Tahvil TRSTISB72712 200.000 219.566,78 5,2 0,41Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.590,03 7,36 0,58Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.019.435,6 24,15 1,9Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 10,92 109.200 0,46 0,2Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 16,14 300.204 1,26 0,56Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 30,7 307.000 1,28 0,57Kısa Pozisyonlar F_GARAN0822 300 20,67 620.100 2,59 1,16Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.429 17,77 2.539.333 10,62 4,73Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 48 8,57 41.136 0,17 0,08Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 250 46,85 1.171.250 4,9 2,18Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 8.000 4,39 3.512.000 14,68 6,54Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 11,61 1.161.000 4,85 2,16Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 25,48 509.600 2,13 0,95Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 800 25,95 2.076.000 8,68 3,87Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0822 5.000 3,59 1.795.000 7,5 3,34Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 10.500 4,09 4.294.500 17,95 8Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 336,34 1.177.190 4,92 2,19Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 16,38 245.700 1,03 0,46Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 28,87 447.485 1,87 0,83Kısa Pozisyonlar F_XU0300822 75 3.298,5 2.473.875 10,34 4,61Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 5,69 1.138.000 4,76 2,12GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 7.235.000 7.244.425,32 64,13 13,5Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 655.213,04 5,8 1,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 960.248,26 8,5 1,79Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.435.713,07 21,56 4,54VIOP Nakit Teminat 3.122.043,01 3.122.043,01 100 5,82GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.423.888,28İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.423.888,28 % 100 % 95,8B. HAZIR DEĞERLER14.560,28 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar14.560,28 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.057.544,7 % 100 % 5,7a) Takastan Alacaklar3.057.544,7 % 100 % 5,7b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.439,71 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-974.105,21 % 100 -% 1,81a) Takasa Borçlar-260.400 -% 26,73 -% 0,49b) Yönetim Ücreti-57.907,79 -% 5,94 -% 0,11c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,87 -% 0,02ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-647.361,86 -% 66,46 -% 1,20597982NET VARLIK DEĞERİ53.679.327,76Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,684İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.08.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057465BIST