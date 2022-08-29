***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 12.000 1.840.800 4,93 3,41KOZAA 50.000 1.315.000 3,52 2,44İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 15.000 262.500 0,7 0,49Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 3.500 1.202.950 3,22 2,23PETKM 220.000 2.882.000 7,72 5,35Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 40.000 1.180.000 3,16 2,19Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESTL 15.500 463.450 1,24 0,86VESBE 115.000 1.076.400 2,88 2ARCLK 8.000 573.600 1,54 1,06KARSN 69.800 580.038 1,55 1,08Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUODAS 800.000 3.688.000 9,88 6,84ENJSA 18.600 319.920 0,86 0,59İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTTKOM 55.000 587.400 1,57 1,09DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 200.000 1.400.000 3,75 2,6TSKB 850.000 3.927.000 10,52 7,28SKBNK 1.035.000 3.964.050 10,62 7,35ISCTR 0,35 2,71 0 0GARAN 30.000 750.000 2,01 1,39AKBNK 10.000 119.800 0,32 0,22Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSISE 105.000 2.572.500 6,89 4,77SAHOL 20.000 508.800 1,36 0,94KCHOL 25.000 1.175.000 3,15 2,18Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarOYYAT 159.574,46 3.801.063,64 10,18 7,05Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 132.900 2.349.672 6,29 4,36Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 30.000 801.000 2,15 1,49DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 287.547,9 6,78 0,53Tahvil TRSISGY82322 750.000 756.721,88 17,85 1,4Tahvil TRSMGTI62319 440.000 452.449,27 10,67 0,84Tahvil TRSORFNK2219 670.000 680.041,16 16,04 1,26Tahvil TRSPLDG12315 500.000 504.817,75 11,9 0,94Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.071,4 5,21 0,41Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.847,06 7,35 0,58Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.025.997,8 24,2 1,9Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 12,49 124.900 0,48 0,23Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 17,77 330.522 1,26 0,61Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 30,43 304.300 1,16 0,56Kısa Pozisyonlar F_GARAN0822 300 25,2 756.000 2,89 1,4Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.329 17,67 2.348.343 8,97 4,36Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 698 8,6 600.280 2,29 1,11Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 250 46,68 1.167.000 4,46 2,16Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 8.000 4,6 3.680.000 14,06 6,83Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 13,1 1.310.000 5,01 2,43Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 1.200 13,49 1.618.800 6,19 3Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 26,28 525.600 2,01 0,97Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 800 24,48 1.958.400 7,48 3,63Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0822 5.000 3,86 1.930.000 7,38 3,58Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 5.350 4,08 2.182.800 8,34 4,05Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 8.500 4,64 3.944.000 15,07 7,32Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 355,55 1.244.425 4,76 2,31Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 18,26 273.900 1,05 0,51Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 29,81 462.055 1,77 0,86Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 7,03 1.406.000 5,37 2,61GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 403.000 403.491,88 9,07 0,75Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 661.678,56 14,88 1,23Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 946.702,87 21,29 1,76Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.435.231,73 54,76 4,52VIOP Nakit Teminat 6.354.384,51 6.354.384,51 100 11,79GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 52.382.930,1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ52.382.930,1 % 100 % 97,16B. HAZIR DEĞERLER13.866,74 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar13.866,74 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.341.400 % 100 % 4,34a) Takastan Alacaklar2.341.400 % 100 % 4,34b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.439,71 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-980.703,2 % 100 -% 1,82a) Takasa Borçlar-350.100 -% 35,7 -% 0,65b) Yönetim Ücreti-77.509,38 -% 7,9 -% 0,14c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,86 -% 0,02ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-544.658,26 % 55,54 % 1,01NET VARLIK DEĞERİ53.914.933,35Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,6957İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.08.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058788BIST