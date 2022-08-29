***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.08.2022 10:09
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 12.000 1.840.800 4,93 3,41
KOZAA 50.000 1.315.000 3,52 2,44
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 15.000 262.500 0,7 0,49
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 3.500 1.202.950 3,22 2,23
PETKM 220.000 2.882.000 7,72 5,35
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 40.000 1.180.000 3,16 2,19
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL 15.500 463.450 1,24 0,86
VESBE 115.000 1.076.400 2,88 2
ARCLK 8.000 573.600 1,54 1,06
KARSN 69.800 580.038 1,55 1,08
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS 800.000 3.688.000 9,88 6,84
ENJSA 18.600 319.920 0,86 0,59
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 55.000 587.400 1,57 1,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 200.000 1.400.000 3,75 2,6
TSKB 850.000 3.927.000 10,52 7,28
SKBNK 1.035.000 3.964.050 10,62 7,35
ISCTR 0,35 2,71 0 0
GARAN 30.000 750.000 2,01 1,39
AKBNK 10.000 119.800 0,32 0,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 105.000 2.572.500 6,89 4,77
SAHOL 20.000 508.800 1,36 0,94
KCHOL 25.000 1.175.000 3,15 2,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
OYYAT 159.574,46 3.801.063,64 10,18 7,05
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 132.900 2.349.672 6,29 4,36
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 30.000 801.000 2,15 1,49
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 287.547,9 6,78 0,53
Tahvil TRSISGY82322 750.000 756.721,88 17,85 1,4
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 452.449,27 10,67 0,84
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 680.041,16 16,04 1,26
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 504.817,75 11,9 0,94
Tahvil TRSTISB72712 200.000 221.071,4 5,21 0,41
Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.847,06 7,35 0,58
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.025.997,8 24,2 1,9
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 100 12,49 124.900 0,48 0,23
Kısa Pozisyonlar F_ENJSA0922 186 17,77 330.522 1,26 0,61
Kısa Pozisyonlar F_EREGL0922 100 30,43 304.300 1,16 0,56
Kısa Pozisyonlar F_GARAN0822 300 25,2 756.000 2,89 1,4
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0822 1.329 17,67 2.348.343 8,97 4,36
Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 698 8,6 600.280 2,29 1,11
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL0822 250 46,68 1.167.000 4,46 2,16
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0822 8.000 4,6 3.680.000 14,06 6,83
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0822 1.000 13,1 1.310.000 5,01 2,43
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 1.200 13,49 1.618.800 6,19 3
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0922 200 26,28 525.600 2,01 0,97
Kısa Pozisyonlar F_SISE0822 800 24,48 1.958.400 7,48 3,63
Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0822 5.000 3,86 1.930.000 7,38 3,58
Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 5.350 4,08 2.182.800 8,34 4,05
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0822 8.500 4,64 3.944.000 15,07 7,32
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 35 355,55 1.244.425 4,76 2,31
Kısa Pozisyonlar F_ULKER0922 150 18,26 273.900 1,05 0,51
Kısa Pozisyonlar F_VESTL0822 155 29,81 462.055 1,77 0,86
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0822 2.000 7,03 1.406.000 5,37 2,61
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 403.000 403.491,88 9,07 0,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 661.678,56 14,88 1,23
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 946.702,87 21,29 1,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.435.231,73 54,76 4,52
VIOP Nakit Teminat 6.354.384,51 6.354.384,51 100 11,79
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 52.382.930,1
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.382.930,1 % 100 % 97,16
B. HAZIR DEĞERLER
13.866,74 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
13.866,74 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
2.341.400 % 100 % 4,34
a) Takastan Alacaklar
2.341.400 % 100 % 4,34
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.439,71 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-980.703,2 % 100 -% 1,82
a) Takasa Borçlar
-350.100 -% 35,7 -% 0,65
b) Yönetim Ücreti
-77.509,38 -% 7,9 -% 0,14
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,86 -% 0,02
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-544.658,26 % 55,54 % 1,01
NET VARLIK DEĞERİ
53.914.933,35
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,6957
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.08.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058788
BIST