***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.253.600 8,24 6,03İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 281.400 0,71 0,52Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 123.500 2.850.400 7,22 5,29Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 40.000 1.127.200 2,85 2,09Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 208.300 2.692.170 6,82 4,99Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 943.600 4.940.642 12,51 9,17İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 55.000 597.300 1,51 1,11DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.400.000,35 14.054.203,09 35,59 26,06Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 7.200 66.744 0,17 0,12Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 70.000 2.303.000 5,83 4,27Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 4.037.233,84 10,22 7,49Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 132.900