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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.09.2022 10:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 62.000 3.253.600 8,24 6,03
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 281.400 0,71 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 123.500 2.850.400 7,22 5,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 40.000 1.127.200 2,85 2,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 208.300 2.692.170 6,82 4,99
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 943.600 4.940.642 12,51 9,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 55.000 597.300 1,51 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.400.000,35 14.054.203,09 35,59 26,06
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 7.200 66.744 0,17 0,12
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 70.000 2.303.000 5,83 4,27
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 159.574,46 4.037.233,84 10,22 7,49
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 132.900
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BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 18,59 77.583.150 % 10,00  
ICBCT 8,72 20.937.631 % 9,96  
ROYAL 4,31 717.395 % 9,95  
HALKB 10,85 628.860.384 % 9,93  
VKING 7,64 5.307.157 % 9,93  
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11:07 Alış Satış %  
Dolar 18,2264 18,2317 % 0,09  
Euro 18,1546 18,1614 % 0,38  
Sterlin 21,0453 21,1509 % 0,57  
Frank 18,5481 18,6598 % 0,14  
Riyal 4,8354 4,8597 % 0,07  
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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 5,76  
Altın Gr. 1.006 1.006 3,94  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.772 6.831 19,00  
Yarım 3.300 3.341 10,00  
Çeyrek 1.655 1.672 6,00  
Gümüş.Ons 18,40 18,44 0,26  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,16  
B. Petrol 95,61 95,61 -0,13  
Seans Raporu 11:07
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