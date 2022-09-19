***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.751.200 11,23 6,65İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 81.900 1.748.320 5,24 3,1Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 50.000 430.500Metal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 137.500 2.111.790 6,32 3,74Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 549.814 4.033.382,8 12,08 7,15İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.155.000,35 13.378.153,07 40,06 23,7Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 11.200 79.520 0,24 0,14Holdingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 159.574,46 15,29 9,05Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 130.000 2.220.400 6,65 3,93Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONBorsa Yatırım Fonu 5.000 532.785 1,6 0,94DİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 281.388,69 6,56 0,5Tahvil TRSISGY82322 750.000 769.722,3 17,94 1,36Tahvil TRSMGTI62319 440.000 456.567,72 0,64 0,81Tahvil TRSORFNK2219 670.000 685.331,41 15,97 1,21Tahvil TRSPLDG12315 500.000 513.800,35 11,97 0,91Tahvil TRSTISB72712 200.000 223.334,38 5,2 0,4Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.648,78 7,35 0,56Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.045.938,7 24,37 1,85Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_AKBNK0922 750 12,27 920.250 4,98 1,63Kısa Pozisyonlar F_ISFIN0922 112 7,28 81.536 0,44 0,14Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0922 1.300 17,39 2.260.700 12,22 4,01Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 500 8,69 434.500 2,35 0,77Kısa Pozisyonlar F_ODAS0922 5.000 5,38 2.690.000 14,54 4,77Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 800 14,12 1.129.600 6,11 2Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 10.000 4,44 4.440.000 24,01 7,87Kısa Pozisyonlar F_TSKB0922 6.750 4,9 3.307.500 17,88 5,86Kısa Pozisyonlar F_TUPRS0922 19 336,57 639.483 3,46 1,13Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0922 1.750 10,57 1.849.750 10 3,28Kısa Pozisyonlar F_YKBNK0922 1.000 7,42 742.000 4,01 1,31Uzun Pozisyonlar F_TCELL0922 100 23,4 234.000 100 0,41GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 1.400.000 1.401.633,98 25,66 2,48Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 668.998,01 12,25 1,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 948.382,65 17,36 1,68Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.442.744,18 44,72 4,33VIOP Nakit Teminat 11.402.964,72 11.402.964,72 100 8,68GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 54.548.889,46İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ54.548.889,46 % 100 % 96,64421046B. HAZIR DEĞERLER18.797,77 % 100 % 0,03330399a) Kasab) Bankalar18.797,77 % 100 % 0,03330399c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.984.950 % 100 % 5,2884328a) Takastan Alacaklar2.984.950 % 100 % 5,2884328b) Diğer AlacaklarÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)143.363,75 % 100 % 0,25399741D. BORÇLAR (-)-1.253.003,31 -% 100 -% 2,21994466a) Takasa Borçlar-532.500 -% 42,5 -% 0,94342969b) Yönetim Ücreti-51.200,01 -% 4,09 -% 0,090711c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,67 -% 0,01494527ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-660.867,74 -% 52,74 -% 1,17085868NET VARLIK DEĞERİ56.442.997,67Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,8221İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.09.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063928BIST