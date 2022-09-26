***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.806.600 13,52 6,62İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 81.900 1.637.660 5,82 2,85Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 108.000 1.480.600 5,26 2,58Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 510.000 3.009.300 10,69 5,24İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 2.230.000,35 9.995.552,74 35,5 17,39Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 125.000 661.250 2,35 1,15Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 5.718.168,08 20,31 9,95Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 130.000 1.314.300 4,67 2,29Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 5.000 534.250 1,9 0,93DİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 282.459,55 6,62 0,49Tahvil TRSISGY82322 750.000 774.105,15 18,13 1,35Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.475,29 10,32 0,77Tahvil TRSORFNK2219 670.000 687.227,11 16,1 1,2Tahvil TRSPLDG12315 500.000 515.186,1 12,07 0,9Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.283,88 5,21 0,39Tahvil TRSTISB92918 300.000 295.098,18 6,91 0,51Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.052.671,4 24,66 1,83Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_GARAN0922 750 18,72 1.404.000 27,96 2,44Uzun Pozisyonlar F_TCELL0922 400 21,7 868.000 17,29 1,51Uzun Pozisyonlar F_XU0301022 75 3.665 2.748.750 54,75 4,78Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0922 1.300 10,29 1.337.700 12,03 2,33Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 500 8,79 439.500 3,95 0,76Kısa Pozisyonlar F_ODAS0922 3.500 5,71 1.998.500 17,97 3,48Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 5,91 886.500 7,97 1,54Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 400 13,28 531.200 4,78 0,92Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 10.000 2,63 2.630.000 23,65 4,58Kısa Pozisyonlar F_TSKB0922 6.750 2,91 1.964.250 17,67 3,42Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0922 1.750 7,61 1.331.750 11,98 2,32GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 4.430.000 4.435.224,97 52,16 7,72Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 671.047,46 7,89 1,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 955.036,92 11,23 1,66Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.442.145,62 28,72 4,25VIOP Nakit Teminat 15.928.828,29 15.928.828,29 100 27,71GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 56.859.470,73İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ56.859.470,73 % 100 % 98,92B. HAZIR DEĞERLER29.061,46 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar29.061,46 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.139.197,88 % 100 % 1,98a) Takastan Alacaklar1.139.197,88 % 100 % 1,98b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)143.363,75 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-692.620,85 % 100 -% 1,21a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-71.900,02 -% 10,38 -% 0,13c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 1,22 -% 0,01ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-612.285,27 -% 88,4 -% 1,07NET VARLIK DEĞERİ57.478.472,97Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,8739İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama23.09.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065115BIST