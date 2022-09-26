***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
26.09.2022 10:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 62.000 3.806.600 13,52 6,62
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 81.900 1.637.660 5,82 2,85
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 108.000 1.480.600 5,26 2,58
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 510.000 3.009.300 10,69 5,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.230.000,35 9.995.552,74 35,5 17,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.000 661.250 2,35 1,15
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.718.168,08 20,31 9,95
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 130.000 1.314.300 4,67 2,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 5.000 534.250 1,9 0,93
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 282.459,55 6,62 0,49
Tahvil TRSISGY82322 750.000 774.105,15 18,13 1,35
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.475,29 10,32 0,77
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 687.227,11 16,1 1,2
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 515.186,1 12,07 0,9
Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.283,88 5,21 0,39
Tahvil TRSTISB92918 300.000 295.098,18 6,91 0,51
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.052.671,4 24,66 1,83
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_GARAN0922 750 18,72 1.404.000 27,96 2,44
Uzun Pozisyonlar F_TCELL0922 400 21,7 868.000 17,29 1,51
Uzun Pozisyonlar F_XU0301022 75 3.665 2.748.750 54,75 4,78
Kısa Pozisyonlar F_ISGYO0922 1.300 10,29 1.337.700 12,03 2,33
Kısa Pozisyonlar F_KARSN0922 500 8,79 439.500 3,95 0,76
Kısa Pozisyonlar F_ODAS0922 3.500 5,71 1.998.500 17,97 3,48
Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 5,91 886.500 7,97 1,54
Kısa Pozisyonlar F_PETKM0922 400 13,28 531.200 4,78 0,92
Kısa Pozisyonlar F_SKBNK0922 10.000 2,63 2.630.000 23,65 4,58
Kısa Pozisyonlar F_TSKB0922 6.750 2,91 1.964.250 17,67 3,42
Kısa Pozisyonlar F_VAKBN0922 1.750 7,61 1.331.750 11,98 2,32
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 4.430.000 4.435.224,97 52,16 7,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 671.047,46 7,89 1,17
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 955.036,92 11,23 1,66
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.442.145,62 28,72 4,25
VIOP Nakit Teminat 15.928.828,29 15.928.828,29 100 27,71
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 56.859.470,73
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
56.859.470,73 % 100 % 98,92
B. HAZIR DEĞERLER
29.061,46 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
29.061,46 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.139.197,88 % 100 % 1,98
a) Takastan Alacaklar
1.139.197,88 % 100 % 1,98
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
143.363,75 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
-692.620,85 % 100 -% 1,21
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-71.900,02 -% 10,38 -% 0,13
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 1,22 -% 0,01
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-612.285,27 -% 88,4 -% 1,07
NET VARLIK DEĞERİ
57.478.472,97
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,8739
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
23.09.2022 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065115
BIST