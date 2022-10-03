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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.10.2022 11:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL r/Bildirim/1066607


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:343.270
Değişim :  2,82% |  89,77
Açılış :  3.180  
Önceki Kapanış :  3.180  
En Yüksek
3.277 En Düşük
3.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.747.667 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 174.985.307 % 9,80  
AKYHO 2,14 20.182.733 % 9,18  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 18,5624 18,5715 % 0,38  
Euro 18,1828 18,2109 % 0,41  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 2,90  
Altın Gr. 994 994 5,77  
Cumhuriyet 6.640 6.741 17,00  
Tam 6.685 6.741 9,00  
Yarım 3.253 3.293 2,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,36 0,31  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,24  
B. Petrol 88,58 88,58 3,44  
Seans Raporu 13:32
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