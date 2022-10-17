***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.10.2022 12:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 62.000 3.915.800 15,1 6,72
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 583.600 2,25 1
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.000 575.600 2,22 0,99
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.300.500 5,01 2,23
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 150.000 2.931.500 11,31 5,03
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 605.000,35 6.274.502,99 24,2 10,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 110.000 4.281.040 16,51 7,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 4.920.825,56 18,98 8,44
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 20.000 622.800 2,4 1,07
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 5.000 526.500 2,03 0,9
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 274.319,14 6,36 0,47
Tahvil TRSISGY82322 750.000 787.404,23 18,26 1,35
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.760,46 10,29 0,76
Tahvil TRSORFNK2219 670.000 692.614,18 16,06 1,19
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.657,05 12,07 0,89
Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.641,82 5,16 0,38
Tahvil TRSTISB92918 300.000 297.449,34 6,9 0,51
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.073.130,8 24,89 1,84
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_CCOLA1022 50 154,67 773.350 100 1,33
Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1022 1.250 13,63 1.703.750 14,23 2,92
Kısa Pozisyonlar F_ASELS1022 200 31,47 629.400 5,26 1,08
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1022 1.500 8,62 1.293.000 10,8 2,22
Kısa Pozisyonlar F_KCHOL1022 470 51,89 2.438.830 20,38 4,19
Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 8,76 1.314.000 10,98 2,25
Kısa Pozisyonlar F_PETKM1022 400 14,73 589.200 4,92 1,01
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1022 380 28,74 1.092.120 9,12 1,87
Kısa Pozisyonlar F_TCELL1022 100 23,61 236.100 1,97 0,41
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1022 3.000 8,91 2.673.000 22,33 4,59
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 7.782.000 7.791.018,59 65,72 13,37
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 683.051,36 5,76 1,17
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 934.424,79 7,88 1,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.447.050,03 20,64 4,2
VIOP Nakit Teminat 16.711.322,27 16.711.322,27 100 28,68
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 58.811.512,59
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
58.811.512,59 % 100 % 100,92
B. HAZIR DEĞERLER
26.238,84 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
26.238,84 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
126.900,15 % 100 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-689.474,14 % -% 1,09
NET VARLIK DEĞERİ
58.275.177,44
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,9138
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
14.10.