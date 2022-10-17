***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 62.000 3.915.800 15,1 6,72İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 583.600 2,25 1Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 8.000 575.600 2,22 0,99Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.300.500 5,01 2,23İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 150.000 2.931.500 11,31 5,03DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 605.000,35 6.274.502,99 24,2 10,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 110.000 4.281.040 16,51 7,35Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 4.920.825,56 18,98 8,44Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 20.000 622.800 2,4 1,07DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 5.000 526.500 2,03 0,9DİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSDEVA42318 280.000 274.319,14 6,36 0,47Tahvil TRSISGY82322 750.000 787.404,23 18,26 1,35Tahvil TRSMGTI62319 440.000 443.760,46 10,29 0,76Tahvil TRSORFNK2219 670.000 692.614,18 16,06 1,19Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.657,05 12,07 0,89Tahvil TRSTISB72712 200.000 222.641,82 5,16 0,38Tahvil TRSTISB92918 300.000 297.449,34 6,9 0,51Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.073.130,8 24,89 1,84Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_CCOLA1022 50 154,67 773.350 100 1,33Kısa Pozisyonlar F_AKBNK1022 1.250 13,63 1.703.750 14,23 2,92Kısa Pozisyonlar F_ASELS1022 200 31,47 629.400 5,26 1,08Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1022 1.500 8,62 1.293.000 10,8 2,22Kısa Pozisyonlar F_KCHOL1022 470 51,89 2.438.830 20,38 4,19Kısa Pozisyonlar F_ODAS1022 1.500 8,76 1.314.000 10,98 2,25Kısa Pozisyonlar F_PETKM1022 400 14,73 589.200 4,92 1,01Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1022 380 28,74 1.092.120 9,12 1,87Kısa Pozisyonlar F_TCELL1022 100 23,61 236.100 1,97 0,41Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1022 3.000 8,91 2.673.000 22,33 4,59GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 7.782.000 7.791.018,59 65,72 13,37Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 683.051,36 5,76 1,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 728.756 934.424,79 7,88 1,6Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.447.050,03 20,64 4,2VIOP Nakit Teminat 16.711.322,27 16.711.322,27 100 28,68GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 58.811.512,59İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ58.811.512,59 % 100 % 100,92B. HAZIR DEĞERLER26.238,84 % 100 % 0,05a) Kasab) Bankalar26.238,84 % 100 % 0,05c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)126.900,15 % 100 % 0,22D. BORÇLAR (-)-689.474,14 % -% 1,09NET VARLIK DEĞERİ58.275.177,44Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,9138İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.10.