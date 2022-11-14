***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 12.000 2.684.400 11,26 4,47İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.621.500 6,8 2,7İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 22.000 2.989.800 12,54 4,98Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 50.000 1.637.000 6,86 2,73DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 575.000,35 6.150.503,21 25,79 10,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 38.000 1.375.600 5,77 2,29Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 5.229.286,53 21,93 8,72Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 20.000 777.200 1,19 1,3DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 12.000 1.382.400 5,8 2,3DİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.017.316,7 6,6 1,7Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.003.670 6,52 1,67Tahvil TRSDEVA42318 280.000 277.916,1 1,8 0,46Tahvil TRSISGY82322 750.000 805.492,35 5,23 1,34Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.026,44 2,91 0,75Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.594,25 3,27 0,84Tahvil TRSTISB72712 200.000 212.279,8 1,38 0,35Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.654,72 1,95 0,5Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.007.388,8 6,54 1,68Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT180625T13 3.000.000 6.861.503,54 56,76 11,44Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 697.568,28 5,77 1,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.077.945,51 17,19 3,46Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.451.538,61 20,28 4,09VIOP Nakit Teminat 13.897.105,46 13.897.105,46 100 23,17GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 65.236.557,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ65.236.557,69 % 100 % 108,74983292B. HAZIR DEĞERLER28.291,94 % 100 % 0,04716288a) Kasab) Bankalar28.291,94 % 100 % 0,04716288c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)0 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0b) Diğer Alacaklar0 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)104.288,31 % 100 % 0,1738494D. BORÇLAR (-)-5.381.406,52 % 100 -% 8,97084519a) Takasa Borçlar-4.715.765,75 -% 87,63072874 -% 7,86121702b) Yönetim Ücreti-40.338,55 -% 0,74959121 -% 0,06724467c) Ödenecek Vergi-8.435,56 -% 0,15675381 -% 0,01406214ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-616.866,66 -% 11,46292624 -% 1,02832137NET VARLIK DEĞERİ59.987.731,42Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer2,9994İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.11.2022 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079723BIST