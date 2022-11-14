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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.11.2022 11:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 12.000 2.684.400 11,26 4,47
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 150.000 1.621.500 6,8 2,7
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 22.000 2.989.800 12,54 4,98
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 50.000 1.637.000 6,86 2,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 575.000,35 6.150.503,21 25,79 10,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 38.000 1.375.600 5,77 2,29
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.229.286,53 21,93 8,72
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 20.000 777.200 1,19 1,3
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI 12.000 1.382.400 5,8 2,3
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.017.316,7 6,6 1,7
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.003.670 6,52 1,67
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 277.916,1 1,8 0,46
Tahvil TRSISGY82322 750.000 805.492,35 5,23 1,34
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 448.026,44 2,91 0,75
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.594,25 3,27 0,84
Tahvil TRSTISB72712 200.000 212.279,8 1,38 0,35
Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.654,72 1,95 0,5
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.007.388,8 6,54 1,68
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT180625T13 3.000.000 6.861.503,54 56,76 11,44
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 24.398.177 697.568,28 5,77 1,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.077.945,51 17,19 3,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 689.596 2.451.538,61 20,28 4,09
VIOP Nakit Teminat 13.897.105,46 13.897.105,46 100 23,17
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 65.236.557,69


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
65.236.557,69 % 100 % 108,74983292
B. HAZIR DEĞERLER
28.291,94 % 100 % 0,04716288
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.291,94 % 100 % 0,04716288
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
104.288,31 % 100 % 0,1738494
D. BORÇLAR (-)
-5.381.406,52 % 100 -% 8,97084519
a) Takasa Borçlar
-4.715.765,75 -% 87,63072874 -% 7,86121702
b) Yönetim Ücreti
-40.338,55 -% 0,74959121 -% 0,06724467
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,15675381 -% 0,01406214
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-616.866,66 -% 11,46292624 -% 1,02832137
NET VARLIK DEĞERİ
59.987.731,42
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,9994


İlgili Şirketler []
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Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

11.11.2022 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079723


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KONTR 178,20 601.171.381 % 10,00  
AKENR 4,84 40.284.247 % 10,00  
GZNMI 52,80 60.137.969 % 10,00  
BAKAB 55,55 22.462.740 % 10,00  
YEOTK 90,30 93.605.343 % 9,99  
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Euro 19,2396 19,2478 % 0,14  
Sterlin 21,9184 22,0283 % 0,09  
Frank 19,6539 19,7723 % 0,10  
Riyal 4,9397 4,9645 % 0,46  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 -5,47  
Altın Gr. 1.055 1.055 0,73  
Cumhuriyet 6.998 7.103 28,00  
Tam 6.954 7.080 62,00  
Yarım 3.377 3.461 30,00  
Çeyrek 1.689 1.730 15,00  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 0,01  
Gümüş Gr. 12,97 12,99 0,07  
B. Petrol 96,07 96,07 0,08  
Seans Raporu 11:41
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