***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.04.2023 11:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencililk 150.000 4.010.400 12,65 5,78
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.000 2.875.160 9,08 4,15
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
15:435.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 113,75
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4319,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4320,9285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0644
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9053
15:431.239,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.239,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.253.909
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.664.841
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|103.548.587
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.280.390
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,40
|74.856.724
|% -4,94
|
|COSMO
|83,80
|5.998.120
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.981.979.954
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|EREGL
|35,50
|1.747.105.662
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,85
|1.468.391.365
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.736.232
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|431.757.731
|% 4,51
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2708
|19,2748
|% 0,20
|
|Euro
|20,8979
|20,9285
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7870
|23,9063
|% -0,11
|
|Frank
|21,1406
|21,2680
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1234
|5,1491
|% 0,21
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:58YEOTK
Yüzde 7.69 oranında artışla 70.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 556 adet işlem
-
15:57DERIM
Yüzde 8.03 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 188 adet işlem
-
15:56ENSRI
Yüzde 6.16 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 325 adet işlem
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 31 artarak (% 2.39 ) 5, 538
-
15:55XU100
Endeks 5, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 35, 881.00 milyon TL de