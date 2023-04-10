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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

10.04.2023 11:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencililk 150.000 4.010.400 12,65 5,78
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.000 2.875.160 9,08 4,15
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:435.038
Değişim :  2,31% |  113,75
Açılış :  4.956  
Önceki Kapanış :  4.925  
En Yüksek
5.050 En Düşük
4.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 19,83 18.962.906 % 9,98  
BALAT 15,76 618.107 % 9,98  
PKART 24,28 19.627.780 % 9,96  
AZTEK 25,64 153.253.909 % 9,95  
GESAN 81,75 619.664.841 % 9,95  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 19,2708 19,2748 % 0,20  
Euro 20,8979 20,9285 % -0,31  
Sterlin 23,7870 23,9063 % -0,11  
Frank 21,1406 21,2680 % -0,13  
Riyal 5,1234 5,1491 % 0,21  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.000 -7,59  
Altın Gr. 1.239 1.239 -3,28  
Cumhuriyet 8.574 8.604 -21,00  
Tam 8.527 8.586 23,00  
Yarım 4.165 4.202 12,00  
Çeyrek 2.082 2.101 6,00  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 -0,01  
Gümüş Gr. 15,42 15,43 -0,04  
B. Petrol 85,07 85,07 -0,05  
Seans Raporu 15:41
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