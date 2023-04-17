***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencililk 100.000 2.240.000 9,67 3,16İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.000 2.769.780 11,96 3,91Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 125.000 3.112.100 13,44 4,39Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 80.000 1.352.000 5,84 1,91İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 50.000 970.000 4,19 1,37DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 100.000,35 932.004,24 4,02 1,32Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 277.928 1.623.099,52 7,01 2,29Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 105.000 4.325.050 18,68 6,11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 145.500,46 5.165.266,33 22,3 7,29Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 10.000 670.000 2,89 0,95SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.187.833,4 9,34 3,09Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.573.432,25 10,99 3,63Tahvil TRFKORT82313 1.000.000