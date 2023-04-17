***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.04.2023 12:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencililk 100.000 2.240.000 9,67 3,16
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 68.000 2.769.780 11,96 3,91
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 125.000 3.112.100 13,44 4,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 80.000 1.352.000 5,84 1,91
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 50.000 970.000 4,19 1,37
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 100.000,35 932.004,24 4,02 1,32
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 277.928 1.623.099,52 7,01 2,29
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 105.000 4.325.050 18,68 6,11
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.165.266,33 22,3 7,29
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 10.000 670.000 2,89 0,95
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.187.833,4 9,34 3,09
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.573.432,25 10,99 3,63
Tahvil TRFKORT82313 1.000.000