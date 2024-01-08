***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 50.000 982.500 0,0115 4,68İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 247.500 5.514.100 0,0645 26,29Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 7.500 1.078.500 0,0126 5,14Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 5.500 2.002.250 0,0234 9,55Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 65.000 2.271.900 0,0266 10,83İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 4.000 956.800 0,0112 4,56HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 8,11 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 225.000,46 8.169.017,94 0,0955 38,95Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFADEL92410 2.800.000 3.190.305,72 8,26 3,73Tahvil TRFDGTR32418 2.000.000 2.235.568,6 5,79 2,61Tahvil TRFKORT32417 1.500.000 1.713.821,1 4,44 2Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.511.328,6 3,91 1,77Tahvil TRFSISE92416 4.500.000 4.650.176,25 12,03 5,44Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.694.068,8 4,38 1,98Tahvil TRFTMOF22419 1.500.000 1.438.360,8 3,72 1,68Tahvil TRSAKFKE2429 2.500.000 2.778.619,25 7,19 3,25Tahvil TRSCLKM12514 2.500.000 2.770.088,5 7,17 3,24Tahvil TRSENSAE2429 1.500.000 1.699.066,2 4,4 1,99Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.557.838,65 4,03 1,82Tahvil TRSMLPCE2414 3.000.000 3.022.753,2 7,82 3,53Tahvil TRSORFNA2419