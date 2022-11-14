***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
14.11.2022 18:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/11/2022 tarih ve 2022/010 sayılı toplantısında
Şirket portföyünün performansının karşılaştırılması için kullanılan Eşik Değerin "TLREF - Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı" olacak şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda izleyen hesap döneminin başından itibaren (01/01/2023) Eşik Değer olarak "TLREF - Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı" kullanılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079855
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0754
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2956
En Düşük
19,1054
17:591.059,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.059,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6429
|% 0,53
|
|Euro
|19,2571
|19,2798
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8352
|21,9447
|% -0,29
|
|Frank
|19,6747
|19,7932
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,41
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,61
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.996
|7.133
|115,00
|
|Yarım
|3.398
|3.487
|56,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN