***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/11/2022 tarih ve 2022/010 sayılı toplantısındaŞirket portföyünün performansının karşılaştırılması için kullanılan Eşik Değerin "TLREF - Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı" olacak şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda izleyen hesap döneminin başından itibaren (01/01/2023) Eşik Değer olarak "TLREF - Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı" kullanılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079855BIST