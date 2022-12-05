***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket portföyünün performansının karşılaştırılması için kullanılan eşik değerin değiştirilmesine ilişkin 14.11.2022 tarih ve 2022/010 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz izin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 Tarih ve E-12233903-335.12-29383 Sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı kapsamında 01.01.2023 tarihinden itibaren eşik değer olarak "BIST TLREF Endeksi" kullanılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084497BIST