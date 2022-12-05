***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
05.12.2022 18:18
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket portföyünün performansının karşılaştırılması için kullanılan eşik değerin değiştirilmesine ilişkin 14.11.2022 tarih ve 2022/010 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz izin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2022 Tarih ve E-12233903-335.12-29383 Sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı kapsamında 01.01.2023 tarihinden itibaren eşik değer olarak "BIST TLREF Endeksi" kullanılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084497
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0349
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -16,74
|Açılış
|: 1.060,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6377
|% 0,02
|
|Euro
|19,5723
|19,5944
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6364
|22,7499
|% -0,80
|
|Frank
|19,6970
|19,8157
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-27,84
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-16,77
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.109
|7.178
|-96,00
|
|Yarım
|3.448
|3.509
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.754
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|-0,55
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|-1,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347