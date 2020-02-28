***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 09:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.5130 TL dir. 27.02.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 3.28 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.02.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822335
BIST
10:10104.935
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -5.483,20
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
104.950
En Düşük
99.332
10:106,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:106,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:10327,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,13
|Açılış
|: 327,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|GOZDE
|3,88
|13.372.560
|% 0,00
|
|SEKFK
|4,95
|657.499
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,77
|601.136
|% -19,98
|
|LINK
|19,35
|45.685
|% -19,98
|
|YKGYO
|2,17
|64.056
|% -19,93
|
|DERIM
|6,47
|13.807
|% -19,93
|
|PKART
|7,35
|128.900
|% -19,85
|
|THYAO
|11,10
|68.886.803
|% -8,64
|
|ASELS
|26,40
|47.823.236
|% -5,65
|
|KRDMD
|2,54
|16.404.577
|% -6,96
|
|TUPRS
|97,15
|15.860.054
|% -5,59
|
|GOZDE
|3,88
|13.372.560
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,33
|11.955.233
|% -9,52
|
|IHLGM
|1,14
|9.617.910
|% -11,63
|
|KRDMD
|2,54
|16.404.577
|% -6,96
|
|THYAO
|11,10
|68.886.803
|% -8,64
|
|IEYHO
|0,57
|3.124.978
|% -9,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0187
|8,0590
|% 0,60
|
|Frank
|6,4310
|6,4697
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6599
|1,6683
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-8,03
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
|