***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 09:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.4502061 TL dir. 06.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 4.77 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835618
BIST
11:2794.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 1.966,36
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:276,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:277,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:27357,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,23
|Açılış
|: 357,86
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|106.723.114
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.025.784
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.873.661
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|SNGYO
|1,01
|60.922
|% -1,94
|
|GARAN
|7,97
|342.714.253
|% 2,71
|
|THYAO
|9,46
|328.351.352
|% 3,16
|
|ASELS
|24,20
|252.700.695
|% 2,11
|
|PGSUS
|39,80
|247.770.440
|% 8,68
|
|SASA
|9,66
|208.753.042
|% 4,32
|
|YKBNK
|1,90
|149.432.677
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,09
|55.931.694
|% 2,83
|
|TSKB
|0,95
|48.549.637
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,20
|56.578.556
|% 1,69
|
|GSRAY
|2,42
|106.723.114
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2660
|8,3075
|% 0,04
|
|Frank
|6,8822
|6,9237
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7825
|1,7914
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.653
|-9,42
|
|Altın Gr.
|356
|357
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|0,54
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2499, 98 artarak (% 2.29 ) 111, 725
-
11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, IHLGM, TSKB
-
11:38XU100
Endeks 94, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 4, 024.00 milyon TL de
-
11:38KFEIN
Yüzde 5.57 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 955 adet işlem
-
11:37GLRYH
Yüzde 5.50 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 607 adet işlem