***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 09:41
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.451313TL dir. 07.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.33 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836284
BIST
11:5692.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -51,97
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:566,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:567,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:56359,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,12
|Açılış
|: 359,63
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.028.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.787.195
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|459.561
|% 9,50
|
|IZTAR
|2,44
|736.343
|% -9,96
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|THYAO
|9,51
|352.933.127
|% -0,21
|
|PGSUS
|40,86
|351.308.105
|% 1,44
|
|ASELS
|24,48
|344.521.860
|% 0,33
|
|GARAN
|7,79
|243.778.394
|% -0,26
|
|SASA
|8,80
|236.602.691
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,02
|59.955.631
|% -0,97
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|77.376.957
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,33
|94.998.007
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3181
|8,3598
|% -0,03
|
|Frank
|6,9450
|6,9868
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,94
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|0,11
|
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