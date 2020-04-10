***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 09:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.468267 L dir. 09.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.44 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837075
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
0
En Düşük
0
18:056,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
18:057,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
18:05360,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 360,69
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
360,11
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,00
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 0,00
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3062
|8,3479
|% 0,29
|
|Frank
|6,8910
|6,9325
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7709
|1,7798
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 222, 267 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
-
17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de