***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 09:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.463401 L dir. 13.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.25 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837708
BIST
15:4297.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.566,51
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:426,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:427,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:42377,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,51
|Açılış
|: 377,50
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.794
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.961.645
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|176.872.529
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|128.462.319
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,94
|30.498.349
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.415.369.241
|% 5,59
|
|ASELS
|26,32
|1.261.718.981
|% 5,53
|
|GARAN
|8,64
|731.145.945
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,30
|622.844.745
|% 9,46
|
|GSRAY
|2,63
|432.740.547
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|432.740.547
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|159.868.796
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.950.918
|% 1,67
|
|THYAO
|10,76
|1.415.369.241
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,04
|229.985.693
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5225
|8,5653
|% 1,00
|
|Frank
|7,0435
|7,0859
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8022
|1,8112
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,73
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.477
|33,60
|
|Tam
|2.486
|2.549
|34,70
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|16,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,63
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,54
|
Seans Raporu
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15:51SAYAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TTKOM, TCELL
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1584, 72 artarak (% 1.74 ) 92, 751
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, YONGA, SODSN, IZFAS, EKIZ, BMELK, ROYAL