***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 09:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.482786TL dir. 28.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.04 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840982
BIST
11:15100.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 168,89
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:156,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:157,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:15383,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,79
|Açılış
|: 383,13
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|3.446.686
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|36.130.226
|% 10,00
|
|KENT
|310,60
|11.298.923
|% 9,99
|
|RTALB
|20,36
|7.141.575
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|33.397
|% -5,62
|
|TSPOR
|4,66
|14.465.872
|% -4,90
|
|KRSTL
|1,92
|34.477.617
|% -4,48
|
|SOKM
|11,78
|329.530.235
|% -2,64
|
|THYAO
|10,53
|193.500.630
|% -1,13
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|MPARK
|16,72
|137.688.498
|% 2,58
|
|HUBVC
|27,50
|118.774.462
|% 8,44
|
|IHLGM
|1,09
|95.341.755
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,12
|91.388.185
|% 5,66
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|ADESE
|1,52
|99.990.516
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.594.016
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6696
|8,7130
|% 0,18
|
|Frank
|7,1623
|7,2054
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,34
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,60
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,35
|23,35
|0,61
|
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11:25
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